Pääkirjoitus: Vaalirahoitukseen lisää avoimuutta – äänestäjän pitää tietää, kenen lauluja ehdokas laulaa

kävi myös, että valtavasti rahaa jää piiloon. Kokeneen ja arvostetun vaalirahoitustutkijan Tomi Venhon mukaan pimentoon jäänyt osuus on ollut paljon ilmoitettuja tukia suurempi. Venhon arvion mukaan kuluvalla vuosikymmenellä julkisuuden ulottumattomiin on jäänyt peräti kymmeniä miljoonia euroja (IS 6.4.).tämä on mahdollista? Siksi, että vaalirahoituslaki ja sen rinnalla kulkeva puoluelaki ovat täynnä porsaanreikiä. Vaalirahoituslakia valvovalla Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) on kovin vähän keinoja puuttua asiaan.Lain mukaan eduskuntavaaleissa läpi päässeiden ja varasijalle jääneiden ehdokkaiden on nimettävä kaikki vähintään 1 500 euron tukijat ja lisäksi kampanjansa kokonaisbudjetit. Jos ehdokas ilmoittaa saaneensa tukea Matti Meikäläiseltä, siihen on tyytyminen. On myös yleistä, että isompi tukipotti jaetaan useaan 1499 euron osaan ja kierrätetään useamman yrityksen jakamana ehdokkaalle. Toinen yleinen tapa on lahjoittaa rahaa puoluetta lähellä olevalle yhdistykselle, josta rahaa jaetaan ehdokkaille.käy, että rahoituksen saaja ei ilmoita asiaa, vaikka vaalirahalahjoittajalla ei olisi tarvetta piilotella. Liikemies Jari Sarasvuo kertoi (IS 6.4.), että hän on antanut tällä vuosikymmenellä useita kymmeniä tuhansia euroja vaalitukea, mutta osa hänen antamastaan tuesta on jäänyt piiloon. Sarasvuo ei tiedä miksi. Ilmoitusvelvollisuus on ehdokkaan vastuulla, ei vaalirahoittajan. Hän sanoo olevansa niin pettynyt maan tapaan – siis ettei rahoitusta kerrota – että lopetti vaalirahoittamisen 2015 eduskuntavaalien jälkeen.on ehdottanut, että eduskunta- ja eurovaaleissa ehdokkailta vaadittaisiin erillinen kampanjatili. Silloin lahjoittajat tietäisivät, mitä kautta kampanjan rahaliikenne kulkee, ja rahoituksen tarkistaminen jälkikäteen olisi yksinkertaisempaa. Ehdotus on erittäin kannatettava.Samoin pitäisi säätää, että vaalituet pitää ilmoittaa ennakkoon. Nyt äänestäjät saavat vasta jälkikäteen tietää, kenen rahoilla kampanjaa on tehty. Jos ehdokas päättää kertoa kaiken saamansa tuen ja tukijat.IS:n vaalirahaselvitys näytti, että ay-liikkeellä on lähes ehtymättömästi antaa vaalirahaa. Yritystukien leikkaaminen on ollut poliitikoille lähes mahdotonta, mistä herää kysymys, paljonko yrityksiltä tulee piiloon jäävää vaalirahoitusta.Seuraavan hallituksen tulee tukkia vaalirahoituslain porsaanreiät.