Pääkirjoitus: Poliitikkojen vaalilupaukset höpöhöpöä – äänestäjän oltava nyt tarkkana

Mielikuvaa on mukava myydä. Mutta sille ei löydy katetta.

Kansa on kyllästynyt siihen, että valtiovarainministeriö (VM) päättää asioista. Näin olen kuullut nyt useamman ihmisen sanovan, ja samaa sanoo myös osa poliitikoista. Kansan näkökulmasta asian voi ymmärtää. Tympiihän se, jos syntyy vaikutelma, että yksi ministeriö kertoo, mihin meillä on kansakuntana varaa ja mihin ei.Asiaa pitäisi lähestyä eri kautta. Ei talous ole erillinen toimija, vaan syntyy kaikkien meidän toiminnasta. Eikä VM päätä, mihin rahaa voi tai ei voi käyttää, sen päättävät poliitikot. Jos on sitä mieltä, että vanhukset tarvitsevat hyvää hoitoa ja koulutukseen pitää olla rahaa, niin esimerkiksi sitä talous on.Poliitikot ovat vaalikentillä laskeneet paljon sen varaan, että työllisyysaste nousee 75 prosenttiin ensi vaalikaudella. Lukua on hoettu kuin mantraa. Se on mukava lupaus: yhä useammalle on töitä ja kasvavasta veropotista riittää rahaa vaalilupausten täyttämiseen.Tätä mielikuvaa on mukava myydä.Harmi vain, että mielikuvalle ei löydy katetta. Valtiovarainministeriö julkaisi torstaina uusimman talouskatsauksensa. Sen mukaan työllisyysaste on 73,3 prosenttia vuonna 2023. Siis ensi vaalikauden lopussa. VM ennustaa, että työllisyys on korkeimmillaan vuonna 2021, jonka jälkeen kääntyy hiljalleen laskuun.Syitä on useampia. VM:n näkemyksen mukaan Suomen talouskasvu on hidastumassa selvästi nousukauden jälkeen. Vaalikauden loppupuolella talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin.Maailmalta ei tule enää sellaista vetoapua kuin edellisen hallituksen kaudella. Ei vain VM, vaan talousennustajat laajasti ovat sitä mieltä, että synkempiä aikoja kohti ollaan menossa.75 prosentin työllisyysaste tarkoittaisi, että 15–64-vuotiaiden työllisten määrän pitäisi nousta nykyisestä noin 70 000:lla. Tämän pitäisi onnistua samaan aikaan kun ikääntymisen vuoksi 15–64-vuotiaiden määrä supistuu 20 000:lla henkilöllä. Se on monella tapaa erittäin haasteellinen yhtälö.Jos työllisyysastetavoitteesta kuitenkin halutaan pitää kiinni, se vaatii tulevalta hallitukselta aikamoisia muutoksia. Osa niistä ei varmasti ole äänestäjien mieleen, ja siksi niistä on oltu hiljaa. Noususuhdanteen jälkilämmössä voi vielä hetken uskotella, että hyvin tämä sujuu.Asian hurja kääntöpuoli on, että osassa yrityksistä on jo nyt kova työvoimapula. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden jäsenyritykset sanovat tarvitsevansa vuosittain 13 400 uutta osaajaa. Vaikka heitä koulutetaan, vajetta syntyy useampi tuhat vuodessa. Tätä taustaa vasten on surkeaa, että joillain koulutuslinjoilla jopa 40 prosenttia opiskelijoista keskeyttää opinnot. Se on niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin kannalta valtavaa haaskausta.Arvostettu brittilehti Financial Times kirjoitti viikolla, miten Suomi on esimerkki siitä, mitä Euroopassa tuleman pitää. Lehti oli opiskellut Suomen sote-koukerot ja yhdisti ne ongelmat, mitä nopeasti ikääntyvä väestö ja samaan aikaan tehtävät vaikeat poliittiset päätökset tarkoittavat. Ei ole helppoa.Äänestäjien kannalta toivoisi, että poliitikot puhuisivat rehellisesti siitä, miten hankalassa paikassa nyt ollaan. Jos ja kun 75 prosentin työllisyysaste ei näytä uskottavalta, pitäisi kertoa, mitä muita keinoja mietitään. Nyt ollaan siinä kovin tutussa tilanteessa, että puolueet lupaavat hyvää joka suuntaan ja hallitusneuvotteluissa koittaa arki. Äänestäjälläkin on oikeus kuluttajansuojaan – pitäisi saada edes sen tapaista politiikkaa, mitä on luvattu. Ja minkä puolesta on äänestetty.