Pääkirjoitus: Nato-optio syytä pitää voimassa

puolustusliitto Nato viettää 70-vuotisjuhlia kireimmissä turvallisuusoloissa sitten kylmän sodan päättymisen.Juhlallisuuksien taustalla turvallisuustunnelmaa varjostaa uudestaan herännyt ja viime vuosina voimistunut itäinen uhka. Alkuperäisen vihollisen Neuvostoliiton uhkaa jatkaa Venäjä.Läntiset sotilasjohtajat ja turvallisuuspoliittiset asiantuntijat ymmärsivät jo Venäjän vuoden 2008 Georgian sotaretkestä, että kylmän sodan jälkeinen liennytyksen aika oli todennäköisemmin tilapäinen kuin pysyvä tila.voimapolitiikan paluu vahvistui viimeistään viisi vuotta sitten, kun Venäjä kaappasi Krimin niemimaan voimakeinoin Ukrainalta.Länsimaissa ja eritoten Nato-maissa Venäjän voimatoimet on tulkittu yksiselitteisen aggressiivisiksi toimiksi. Venäjä näyttää voimistaneen samaa uhkaa, jota Neuvostoliitto edusti Naton ensimmäisinä vuosikymmeninä.Yhdysvallat ja muut Nato-maat ovat vastanneet sijoittamalla lisää joukkoja ja sotakalustoa Länsi-Euroopan ja Venäjän väliselle perinteiselle ”puskurivyöhykkeelle” Baltiasta Mustalle merelle.Edellisen kylmän sodan aikaan tuota puskurivyöhykettä miehittivät Varsovan liiton asevoimat, nyt sitä turvaavat Yhdysvaltain ja muiden Nato-maiden joukot – ja Naton turvatakuut.Samasta varautumisesta kylmän sodan aikaisiin uhkiin kertoi viime vuonna Pohjois-Norjassa järjestetty Naton suursotaharjoitus, jossa harjoiteltiin Norjan puolustamista ja pohjoisten merireittien hallintaa.Harjoituksen maailmankuvan realismia ilmensi se, että Nato-joukkojen rinnalla Norjaa puolusti poikkeuksellisen suuri määrä joukkoja ja kalustoa Suomesta ja Ruotsista.ovat muodollisesti liittoutumattomia maita, joilla on kuitenkin hyvin läheiset suhteet Natoon.Ne ovat Naton niin sanottuja edistyneitä kumppanimaita, ja ne ovat viime vuosina aktiivisesti lisänneet Nato-yhteistyötään esimerkiksi juuri yhteisillä harjoituksilla ja asejärjestelmien yhteensopivuutta lisäämällä.Kumpikaan ei ole kuitenkaan vielä kokenut aikaa sisäpoliittisesti kypsäksi hakea puolustusliiton täysjäsenyyttä. Kumppanuus on kehittänyt valmiuksia jäsenyyteen ja sen hakemiseen, mutta vain Naton jäsenmailla on turvanaan liiton turvatakuut.Suomi on jo useiden hallituskausien ajan pitänyt niin sanottua Nato-optiota voimassa. Se tarkoittaa Suomen mahdollisuutta mutta ei sitoumusta hakea jäsenyyttä.Nato-optio on Suomelle tärkeä turvallisuuspoliittinen mahdollisuus, joka on syytä pitää voimassa. Vaikka hakemus ei takaa jäsenyyttä, optiosta olisi typerää luopua nykyisessä turvallisuusympäristössä.