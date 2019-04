Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Vastuu kaatoi Soinin – pystyykö Halla-aho välttämään edeltäjänsä kohtalon?

Jussi

kartalta uhkaa kadota puolue, jolla on viisi ministeriä. Se on poikkeuksellisen hallituskauden outo seuraus.Sinisten mahdollisuus säilyä eduskunnassa edes pienpuolueena riippuu lähinnä parin ministerin henkilökohtaisesta suosiosta vaalipiireissään. Sinisten kohtalo osoittaa kuinka kovasti vastuu syö populistipuoluetta.Vielä kun Timo Soini vei perussuomalaiset hallitukseen vuonna 2015, häntä juhlittiin poliittisena nerona. Katoavaista on mainen kunnia. Viimeisinä aikoinaan ulkoministerinä sinisten Soini on monen entisen ihailijansa haukkuma ja halveksima. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho ei kansanjoukkoja innosta.Halla-aho on korvannut Soinin suomalaisen populismin guruna. Häntä odottavat aivan samat ongelmat kuin perussuomalaisten edellistä puheenjohtajaa suurmenestysten jälkeen.Vuonna 2011 Soinia kärkyttiin hallitukseen, mutta hän ei lähtenyt, jotta perussuomalaiset eivät hajoaisi. Vuonna 2015 kärkyttiin taas, Soini lähti ja perussuomalaiset hajosi.Halla-ahon perussuomalaiset on matkalla vaalitulokseen, jolla hallitukseen voisi hyvin päästä. Halla-ahon onni taitaa olla, että kukaan ei kärky häntä sinne.väittävät edustavansa aitoa kansaa rappeutunutta eliittiä vastaan. Kuvitelma on, että kun kansa tämän tajuaa, populistipuoleen kannatus nousee miltei äärettömiin. Käytännössä populistijohtajat tietävät, että näin ei käy.Länsi-Euroopassa populismi on pirstonut puoluekenttää. Vanhojen valtapuolueiden suosio pienenee, mutta tämä ei riitä siihen, että populistit nousisivat yksin valtaan. Poikkeus on Italiassa, jossa kaksi alun perin melkein vastakkaista populistiliikettä Lega ja Viiden tähden liike ottivat vallan yhdessä.Halla-aho katsoo Itävaltaan ja Tanskaan. Itävallassa vapauspuolue on hallituksessa yhdessä perinteisten konservatiivien kanssa. Tanskassa kansanpuolue pystyy käyttämään valtaa oppositiossa käsin. Tällaiset vaihtoehdot tuskin ovat Halla-ahon ulottuvilla, puhumattakaan Unkarin ja Puolan itäisestä mallista.katsomosta ei voi huudella. Vuonna 2015 Soinin oli pikku pakko lähteä hallitukseen, jotta perussuomalaisten uskottavuus säilyisi. Sen kannatus oppositiossa ei enää kasvanut.Halla-aho joutuu pohtimaan samoja asioita viimeistään neljän vuoden päästä. Silloin hallitukseen pääsy edellyttäisi suuria kompromisseja ja linjan pehmennystä. Aatteen palon täyttämät kannattajat pettyisivät taas pahoin.Vallankumous syö lapsiaan, vaikka sitä ei edes oikeasti olisi. Halla-ahon suurin haaste on välttää Soinin poliittinen kohtalo.