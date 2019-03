Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Pääministerin kesäloma peruttu

Kansan suosikki pääministeriksi on vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, kertoi Helsingin Sanomat (27.3.) teettämänsä gallupin perusteella. Haavistoa kannatti 22 prosenttia haastatelluista. Seuraavina tulivat lähes tasatuloksin kokoomuksen Petteri Orpo (16 prosenttia), Sdp:n Antti Rinne (15 prosenttia) ja keskustan Juha Sipilä (14 prosenttia).Huomionarvoisinta tuloksessa on, että kaikkien neljän kärjessä olevan ehdokkaan lukemat ovat kaukana siitä, mihin Juha Sipilä ylsi ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Tuolloin tehdyssä vastaavassa HS:n gallupissa Sipilää kannatti pääministeriksi 45 prosenttia vastanneista.Luvuista näkee helposti, että yksikään puheenjohtaja ei näissä vaaleissa pysty hurmaamaan kansaa. Vaaleja käydään asiakysymykset edellä ja asetelmasta, jossa jokainen puolue käyttäytyy kuin olisi oppositiopuolue.Pääministerillä on Suomessa huomattavasti valtaa – perustuslain mukaan eniten. Asema muuttui vuoden 2000 perustuslain muutoksella, joka heikensi presidentin ja vahvisti pääministerin valtaa. Pääministeri johtaa myös Suomen EU-politiikkaa.Aika ennen vaaleja on kaikille puheenjohtajille äärimmäisen kuluttavaa. Keväälle osuvat kahdet vaalit: eduskuntavaalit huhtikuun puolivälissä ja europarlamenttivaalit toukokuun lopulla. Puheenjohtajien rooli molemmissa vaaleissa on merkittävä. Heti eduskuntavaalien jälkeen alkavat hallitusneuvottelut ja ne ovat vielä rajumpaa työtä kuin vaalikamppailu. Niissä neuvotellaan Suomen seuraavan neljän vuoden tärkeimmistä asioista.Toivottavasti neuvottelut saadaan hoidettua kesäkuun loppuun mennessä, sillä heinäkuun alusta alkaa Suomen EU-puheenjohtajakausi. Se tarkoittaa, että pääministeri ei hengähdä. Kokouksia on ruuhkaksi asti ja vastaosa niistä pidetään Brysselissä. Erittäin suurella todennäköisyydellä vielä silloinkin sovitettavana on useita brexitiin liittyviä asioita.Pahimmillaan hallitusneuvotteluja käydään yhä kuin puheenjohtajuuskausi on jo alkanut. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on arvioinut, että hallitus on koossa aikaisintaan juhannuksena, koska ennen europarlamenttivaaleja ei voida käydä tiukkoja hallitusneuvotteluja. Jokainen puolue haluaa pitää eurovaaleihin asti kiinni vaalilupauksistaan.Kuka ikinä seuraava pääministeri onkaan, lepohetkeä ei ole näkyvissä. Osa ihmisistä miettii, riittääkö Antti Rinteen terveys näin kovaan työrääkkiin, mutta Rinne itse sanoo lääkäreiden todenneen hänet työkuntoiseksi – myös pääministerin töihin.Vaalien jälkeen suurimman puolueen puheenjohtaja aloittaa hallitustunnustelut. Selvää on, että edessä oleva pääministerin työrupeama on raju. Häneltä on tämän kesän kesäloma peruttu.