Trumpin vaarallinen veto Golanilla - Venäjä voi käyttää hyväkseen

Presidentti Donald Trump allekirjoitti maanantaina määräyksen, jonka mukaan Yhdysvallat katsoo Golanin kukkuloiden kuuluvan Israelille. Pahin paine Trumpin kampanjan Venäjä-yhteyksin tutkinnasta on helpottanut. Nyt saatiin viite siitä kuinka suoraviivaista hänen loppukautensa ulkopolitiikka tulee olemaan.Golanilta syyrialaiset saattoivat tarkkailla ja iskeä Pohjois-Israeliin. Siksi Israel valtasi alueen vuonna 1967. Vuonna 1973 Syyria ei onnistunut valtaamaan sitä takaisin. Vuonna 1981 Israel liitti alueen itseensä ilman kansainvälistä tunnustusta.Syyria on sisällissodan jäljeltä lähes hajonnut valtio. Kansainvälisessä politiikassa Syyria on paaria. Tapahtui Golanin alueella mitä tahansa, Damaskos katsoo sivusta voimattomana. Siksi Trumpin tunnustuksella on vain symbolinen merkitys.antoi lahjan Washingtonissa vierailleelle pääministerille Benjamin Netanjahulle. Tämä on menossa Israelin vaaleihin korruptioepäilyjen tahraamana. Siksi Trumpin ilmoituksesta on apua ja Trump sekaantuu sillä Israelin sisäpolitiikkaan. Haukkamainen Netanjahu on mies hänen mieleensä.Yhdysvaltain toinen liittolainen Saudi-Arabia tuomitsi päätöksen, mutta voi epäillä kuinka tosissaan se on. Saudit käyttivät paljon rahaa Syyrian nykyhallinnon kaatoyritykseen. Heidän päävihollisensa on Iran. On pidetty jopa mahdollisena Saudi-Arabian, Israelin ja Yhdysvaltain yhteistä sotaretkeä Teherania vastaan.Palestiinalaiset ovat yhä enemmän yksin Israelia vastassa. Heidän äärijärjestöjensä väkivaltansa on hyödytöntä. Viimeksi maanantaina Gazasta tehty ohjusisku päättyi katastrofaalisesti Israelin voimannäyttöön. Israelin ylivoimaa ei käytännössä uhkaa mikään ja se on hiljaisella diplomatialla käännyttänyt puolelleen myös muita Persianlahden öljyvaltioita kuin Saudi-Arabiaa.diktaattorin Bashar al-Assadin tärkein liittolainen on Venäjä, joka pelaa Lähi-idässä monilla korteilla. Nyt se sanoo huolestuneensa jännityksen lisääntymisestä, mutta presidentti Vladimir Putinilla on hyvät suhteet myös Netanjahun kanssa.Venäjä ei katso pahalla, jos yleisesti aletaan hyväksyä alueiden liittäminen valtioihin väkivalloin. Venäjä teki itse niin Krimillä viisi vuotta sitten. On totta, että Golanin kukkulat ovat strategisesti tärkeitä Israelille. Mutta samaa voi väittää Kreml Krimistä.Kansainvälisessä politiikassa on pitkään pyritty siihen, että menneiden vuosisatojen tavasta valloittaa alueita sotimalla päästäisin. Suomikin koki sen karmealla tavalla 1900-luvulla.Trumpin tunnustus Golanin liittämiselle Israeliin on tunnustus sumeilemattomalle vallankäytölle kansainvälisissä suhteissa. Siksi se on vaarallinen.