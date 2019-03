Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Vaalien alla rahaa riittää kaikille

Menolupausten kohteissa tuskin on yhtä paljon ongelmia kuin lupausten pitämisessä.

Puolueitten vaalilinjauksista löytyy enemmän lupauksia julkisen rahankäytön lisäämiseksi kuin uskottavia suunnitelmia lupausten rahoittamisesta.Enää puolueilla ei tunnu olevan ainakaan vaalien alla tarvetta julkisen talouden pitkäaikaisen kestävyyden kohentamiseen tai talousvyötä kiristäviin tasapainoharjoituksiin.Ainakin suurimmat puolueet joko pitäisivät julkiset menot ennallaan tai kasvattaisivat niitä mutta samalla keventäisivät tai eivät ainakaan kiristäisi verotusta. Velanottoa ne supistaisivat.Vaalivisioissa julkista rahaa tuntuu olevan luvassa monenlaisiin hyviin ja usein epäilemättä tarpeellisiin tarkoituksiin terveyden- ja vanhustenhoidosta sekä koulutuksesta aina ilmaston pelastamiseen.Menolupausten kohteissa tuskin on yhtä paljon ongelmia kuin lupausten pitämisessä.menolisäyksistä ja julkisten tulojen pitämisestä ennallaan tai niiden supistamisesta voi syntyä vaikutelma kuin tällaiset talouslinjaukset olisivat vinksallaan. Ja niin ne ovatkin.Talouslinjausten ristiriita käy selkeällä tavalla ilmi Helsingin Sanomien maanantaina julkaisemasta laajasta kirjoituksesta. Sen mukaan ”vaalilupausten yhtälö ei täsmää” (HS 25.3.).Talouspolitiikan yhtälöstä näyttääkin tulevan epäyhtälö, jossa julkisen talouden menot pyrkivät kasvamaan nopeammin kuin niihin käytettävissä olevat tulot. Ja ainakin puolueiden ajatukset uusista rahoituksen lähteistä jäävät epämääräisiksi ja usein myös epäuskottaviksi.Osin rahankäytön lupaukset tuntuvat kuin viime vuosien kohtalaisen talouskasvun itsestään selviltä seurauksilta sillä ajatuksella, että talouskasvu on jo hoitanut julkisen talouden kuntoon ja tuottanut uutta liikkuma- ja jakovaraa.Jo toteen käyneen talouskasvun ja sen tuottamien tulojen lisäksi rahaa tuntuu puolueiden visioissa kertyvän jaettavaksi kuin automaattisesti kahdesta tai kolmesta uudestakin lähteestä. Ne ovat työllisyysasteen kohoaminen yhä korkeammaksi ja veropohjan laajentaminen tai verotuksen kiristäminen.kohoaminen tai veropohjan laajentaminen toki tuottaisivat julkiseen talouteen uusia tuloja, mutta niiden on käytävä toteen ennen kuin niistä kertyy lisää tuloja jaettavaksi. Kumpikin on helpompi luvata kuin toteuttaa.Verotuksen kiristäminenkin on helppo lupaus, mutta toteen pantuna se voi heikentää taloutta ja kääntyä tarkoitustaan vastaan. Kaikki kolme keinoa ovat erityisen vaikeita heikkenevän talouskasvun oloissa, jollaisiin Suomikin näyttää paraikaa ajautuvan.Katteettomat vaalilupaukset ovat kuin katteeton shekki: suuria odotuksia seuraa vielä suurempi pettymys.