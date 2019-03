Pääkirjoitus

EU nolaa nyt britit - Theresa Mayn viimeinen taisto

May

Alahuoneen

Mayn

Kärkipoliitikot

Se, että jälleen pitäisi olla Britannian EU-eron ratkaiseva viikko ei ole uutinen, kun viime aikoina melkein joka viikko on ollut sellainen. Ja saattaa taas olla ensi viikkokin, jonka lopulla eron tosin pitäisi jo tapahtua.Pääministeri Theresa Mayn tarkoituksena on matkustaa torstaina Brysseliin pyytämään erolle jatkoaikaa kesäkuun loppuun asti. Keskiviikkona EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker arvioi kuitenkin, että päätös tehtäisiin ehkä vasta ensi viikolla.Juncker näpäytti Mayta. Eron lykkääminen ei ole pelkkä Britannian ilmoitusasia. Siltä halutaan jonkinlainen suunnitelma tulevaa varten.ei ole taitamaton poliitikko. Hänen huima uhkapelinsä brittiparlamentissa melkein onnistui. Mayn neuvottelema sopimus erosta EU:n kanssa on kaatunut kahdesti. Mayn tarkoitus oli, että kolmannella kerralla eron vastustajien olisi pakko äänestää sen puolesta, jotta vältettäisiin äkkirysähdys, sopimukseton ero. Eron kannattajien olisi ollut pakko äänestää, että olisi vältetty loputtomat lykkäykset ja koko eron vesittyminen.puhemies John Bercow pilasi suunnitelman alkuviikosta. Bercow luki 1800-luvulla kirjoitetusta sääntökirjasta, että yhden istuntokauden aikana ei saa äänestyttää samasta asiasta loputtomiin.Säännön kiertoon saattaisi löytyä keinoja, mutta päivät ovat vähissä ja parlamentaarikot lopen kyllästyneitä.loppu konservatiivien johdossa lähenee, kun epäonnistumiset seuraavat toisiaan. Puolueen sisällä käydään jo johtajapeliä ja kova brexit-linja on siinä vahvoilla. Varovainen pitää olla, sillä yleensä konservatiivien historiassa istuvan johtajan ensimmäisestä selkäänpuukottajasta on harvoin tullut hänen seuraajansa.Kovan linjan tämänhetkiset kärkihahmot, esimeriksi Jacob Rees-Moog ja Dominic Raab eivät nauti suurta kansansuosiota. Kulisseissa vaanii entinen ulkoministeri Boris Johnson, jonka uran on jo pari kertaa kuulutettu olevan ohi.Lontoon pormestarina toiminut Johnson tunnetaan kautta Britannian. Hän on tuulenhaistelija ja takinkääntäjä, joka peittää huonoja puoliaan huumorilla. Kaikkia se ei naurata.Jos May eroaisi ja Johnson nousisi tilalle, konservatiivien parlamenttiryhmästä voisi alkaa joukkopako. Kaksipuoluejärjestelmä natisee muutenkin brexit-väännössä.vaikuttavat yhä enemmän brittikomedian hahmoilta. Mutta taistelu on raakaa ja yhdestä sukupolvesta poliitikkoja uhkaa tulla arpisia raakkeja.