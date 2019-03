Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kevät koittaa sotelle – Hallituksen kaatumisesta ei ollut vain haittaa

Puolueet äkkiä pursuavat ideoita ongelman ratkaisuun. Niiden luovuus on vapautunut yllättäen.

sitten Juha Sipilän hallitus ja sote-uudistus kaatuivat. Mutta ei sotella mitään hätää ole. Suuret puolueet suorastaan pursuavat ideoita, miten ongelmat ratkaistaan.Sdp julkaisi oman sote-ratkaisunsa torstaina. Sen ydinkohtiin kuuluvat sotekunnat, joita sattumoisin olisi 18. Se on sama määrä kuin keskustan kaatuneilla maakunnilla. Sotekunnilla olisi itsehallinto ja verotusoikeus.Keskusta esitteli uuden sote-ratkaisunsa perjantaina. Puolue kehuu nivovansa yhteen sosiaali- ja terveyspalvelut ja vahvistavansa perustason palveluja. Maakunnat kuuluvat yhä keskustan kartalle.Kokoomus julkaisee linjauksensa ensi keskiviikkona. Esimakua saatiin torstaina Petteri Orpon haastattelussa Verkkouutisissa. Kokoomus ei halua uutta hallinnon tasoa eli maakuntia tai sotekuntia. Se uudistaisi asioita nykyisten kuntien pohjalta, eikä mittakaava olisi niin mahtava kuin kaatuneessa uudistuksessa.merkittävämpää ovat äänenpainot, joilla ne esitetään. Kaikilla on nyt entistä enemmän halua kuunnella muitakin, eivätkä kompromissitkaan ole poissuljettuja. Pari viikkoa sitten ei olisi annettu periksi piiruakaan. Nyt niskassa ei ole perustuslakivaliokunta joka lausetta syynäämässä. Tuleva hallitus on hämärän peitossa ja ideoita voi heitellä.Puolueiden sotespesialisteille tämä on varmasti vapauttavaa. Moni hyväkin ajatus ehti jo jauhautua, mutta voi kokea toisen tulemisen. Eihän tässä ole kyse pelkästä poliittisesta pelaamisesta, vaan siitä, että kukin pyrkii omista lähtökohdistaan hyvään ratkaisuun. On opittu kantapään kautta, mihin liika jääräpäisyys ja kuurous toisten ajatuksille johtaa. Se ei ole huono opetus.keskeinen asia kaatuneessa mallissa oli valinnanvapaus, jossa yksityisten palveluntuottajien merkitys olisi ollut suuri.Nyt Petteri Orpolla on paljon varovaisempi asenne. Tuoreessa haastattelussa hän puhuu ”vastuullisen markkinatalouden hengestä” ja varoittaa suurten yritysten liiasta vallasta.Kuluvan talven skandaalit vanhustenhoidossa ovat muuttaneet asenteet. Sosiaali- ja terveyspalveluyrityksillä menee vuosia maineensa parantamiseen, myös niillä joilla ei ole paljastuneiden asioiden kanssa mitään tekemistä.Terveysbisnes oli tulossa vauhdilla mukaan Sipilän hallituksen sotemallin toteuttajaksi. Oman etunsa vuoksi sen kannattaa nyt olla hyvin maltillinen haaveissaan ja puheissaan.sotemallin keskeiseksi tavoitteeksi oli asetettu tulevien kulujen pitäminen kurissa. Suomalaiset vanhenevat vauhdilla ja pian vanhuspalveluiden lasku yhteiskunnalle on huima. Tietenkin tämä pitää ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja totta kai rahat pitää saada riittämään.Vanhustenhoidon skandaalit osoittivat kuitenkin, että pelkästä säästönäkökulmasta ei näitä asioida voida lähestyä. Ikäihmisille, kuten muillekin hoivaa ja hoitoa tarvitseville on turvattava kunnollinen apu. Se vaatii ihmiskäsiä ja ne maksavat. Se ei tarkoita holtitonta rahantuhlausta, mutta järkeä pitää käyttää muuhunkin kuin säästöjen etsimiseen.seuraava hallitus millainen vain, se varmasti ratkaisee taas soteprobleemaa. Mutta se on tuskin tekee siitä itselleen väen väkisin kuolemankysymystä, kuten Sipilän hallitus teki.Tuskin mikään puolue haluaa esittää uusintanäytöstä Sipilän seurueen katkerasta tragikomediasta. Jättiuudistuksia ei voi ajaa läpi pelkään omaan härkäpäisyyteen luottaen, oppositiosta piittaamatta.Uudistuksilla on kiire. Juuri sen vuoksi niitä ei pidä taas kaataa hätäilyllä.