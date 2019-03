Pääkirjoitus: Raha ei riitä eläkkeisiin, jos vauvapula jatkuu

Pääkirjoitus

jatkuu ja jos väestö vanhenee niin kuin Tilastokeskuksen väestöennuste povaa, joutuu eläkejärjestelmä vääjäämättä ahtaalle.Väestön ikääntyminen on ollut pitkään tiedossa, mutta syntyvyyden lasku suoranaiseksi vauvapulaksi on kymmenen viime vuoden aikana silti ollut odottamattoman jyrkkää.Vauvapula on täysin yllättänyt väestötieteilijät ja vetänyt pohjaa pois heidän aiemmilta väestöennusteiltaan. Seuraavaksi vauvapulan vaikutukset vetävät pohjaa pois eläkelupauksilta.Syntyvyyden jyrkkä lasku väestövaikutuksineen käy ilmi Tilastokeskuksen viime vuonna päivittämästä väestöennusteesta.kauaskantoiset ja pääosin vaikeat vaikutukset eläkkeisiin käyvät ilmi lakisääteisen eläkejärjestelmän pitkäaikaista kestävyyttä ja rahoitusta tutkailevasta Eläketurvakeskuksen (Etk) raportista, jonka laitos julkistaa ensi viikolla.Taloussanomat ja Ilta-Sanomat kertoivat raportin sisällöstä ja johtopäätöksistä torstaina (IS 14.3.).Eläkeraportista voi odottaa samanlaista yhteiskunnallisen keskustelun jääkylmää herätystä kuin sen pohjana oleva väestöennuste sai aikaan.Vauvamäärä on suorastaan romahtanut, sillä maassa on alle yksivuotiaita nyt noin kymmenen tuhatta vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Tästä eteenpäin vauvamäärä jatkaa ennusteen mukaan laskemistaan ainakin 2070-luvulle eli niin pitkälle kuin ennuste ulottuu.Kun vauvoja syntyy entistä vähemmän, on pian työikäistäkin väkeä entistä vähemmän, ja kun samalla eläkeikäisen väen määrä kasvaa, heikkenee niin sanottu vanhushuoltosuhde ennen pitkää heikommaksi kuin on pelätty.Vanhushuoltosuhde tarkoittaa eläkkeitä ja muita vanhetessa kasvavia ikäihmisten tulonsiirtoja vastaanottavien yli 65-vuotiaiden ja niitä kustantavien työikäisten 15–64-vuotiaiden lukumäärien välistä suhdetta.Vauvapulan väestövaikutukset merkitsevät kasvavia vaikeuksia, kuten sitä, että eläkelupausten pitäminen muuttuu ajan oloon yhä vaikeammaksi.kehittynee vaalikausi vaalikaudelta kuumempi peruna, sillä eläkelakeja säätävä eduskunta joutuu ennen pitkää vaikeiden valintojen eteen.Eläkkeiden rahoittaminen edellyttää ennen pitkää eläkevakuutusmaksujen riuskoja korotuksia tai työväen mittavaa ”maahantuontia”. Tai sitten eläkelupauksia on heikennettävä eläkeikää korottamalla tai eläkkeitä vielä suoremmin leikkaamalla.Mikään näistä vaihtoehdoista tuskin houkuttelee vaaleihin valmistautuvia poliitikkoja, sillä niillä on helpompi menettää kuin saada ääniä. Vaalien alla onkin houkuttelevampaa esittää uusia eläkelupauksia kuin perua vanhoja.Silläkin uhalla, että tulevaisuuden haasteet pahenevat.