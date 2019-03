Pääkirjoitus

Kotitalouksissa muhii velkapommi – ylivelkaantumista vastaan on taisteltava

Asuntolainat ovat itsestäänselvä velkaannuttaja, mutta yhä enemmän puhutaan myös taloyhtiölainoista ja kulutusluotoista.Kulutusluottoihin liittyy sellainen ikävä piirre, että kukaan ei täsmälleen tiedä, paljonko niitä on. Kyse on siitä, että suomalaiset ottavat yhä enemmän kulutusluottoja ulkomaisista digipankeista. Niillä ei ole konttoria Suomessa ja siksi ne eivät raportoi lukujaan Suomen Pankille. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi norjalainen Bank Norwegian ja ruotsalainen Nordax. Suomen Pankin mukaan suurin osa suomalaisten kotitalouksien ulkomailta ottamista lainoista on otettu juuri Norjasta ja Ruotsista. Näiden toimijoiden lainakanta Suomeen on yli kolminkertaistunut kahden viime vuoden aikana.Pikavippiyhtiötkään eivät raportoi lukujaan Suomen Pankille, sillä ne eivät ole varsinaisia pankkeja. Ongelmallista on, että kukaan ei pysty täsmälleen sanomaan, miten nopeaa on kotitalouksien velkaantuminen, kun noin neljäsosa kulutusluotoista jää tilastojen ulkopuolelle.Itse velkaantumisesta puhutaan kyllä. Viimeksi oikeusministeriö järjesti asiaa pohtivan keskustelutilaisuuden viime viikon lopulla. Tilaisuudessa puhunut oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) sanoi, että nyt on viimeinen hetki kiinnittää huomiota kotitalouksien velkaantumiseen. Häntä huolestutti, että ongelmat ovat pahentuneet nousukaudella. Häkkäsen mielestä ylivelkaantumisen taittaminen on otettava seuraavan vaalikauden tavoitteeksi.Eronpyyntönsä perjantaina jättänyt hallitus on tarttunut varsinkin pikavippien aiheuttamiin ongelmiin. Eduskunnan talousvaliokunta esitti helmikuun lopussa yksimielisesti, että kaikkiin vakuudettomiin kulutusluottoihin tulee syyskuun alusta 20 prosentin korkokatto. Se kiristi hallituksen esitystä, joka oli 30 prosenttia. Tämä oli erittäin hyvä uudistus. Siitä huolimatta, että korkokatto vaikuttaa vain uusiin luottoihin. Vanhoista maksetaan edelleen pahimmillaan satojen prosenttien korkoa.Pikavippien rajoittaminen on tärkeää. Ministeriön tilaisuudessa puhui myös ylivelkaantuneita auttavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar. Takuusäätiöön tulee päivittäin puheluita ihmisiltä, joilla on vakuudettomia kulutusluottoja yli 100 000 euron edestä. On selvää, että heille on myönnetty luottoa, vaikka maksukykyä ei enää ole.Jos tilanne on tällainen nousukaudella, laskukauden alkaessa jälki on pahaa. Tilanteen arvioimista hankaloittaa, että kukaan ei tiedä kulutusluottojen täsmällistä määrää. Seuraavan hallituksen pitää jatkaa taistelua ylivelkaantumista vastaan. Kotitalouksissa voi muhia varsinainen velkapommi.