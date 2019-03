Pääkirjoitus

Brexit-suo vain syvenee – Armonaikaa enää hetki

Brittiparlamentti aloitti EU-eron kannalta ratkaisevana pidetyn viikon aina vain sekavimmissa merkeissä. Maanantaina pääministeri Theresa Mayn tiedottaja vakuutti, että tiistaiksi aiottu äänestys tosiaankin on ”merkityksellinen” huhuja hillitäkseen.Tarkoituksena oli, että tiistaina yritettäisiin läpi Mayn EU:n kanssa neuvottelemaa sopimusta, joka on kerran kaatunut parlamentissa murskaluvuin. May aikoi vielä matkustaa maanantaina ”hiomaan sopimusta” eli pyytämään EU:lta myönnytyksiä.Tilanne on skitsofreeninen. Jos sopimusta ei hyväksytä, Britannia eroaa 29. maaliskuuta ilman sitä. Tämän varoitellaan vievän maan lyhyeksi ajaksi lähes sota-ajan säännöstelyyn. Tämä saattaisi pelottaa maltillisimpia äänestämään Mayn sopimuksen puolesta.Sopimuksen kaatuessa parlamentti voi pyytää unionilta lisäaikaa. May pelottelee innokkaimpia eron kannattajia, että tämä voisi johtaa käytännössä eron peruuttamiseen. Niinpä heidän pitäisi äänestää hänen sopimuksensa puolesta.Jos Mayn sopimus kaatuu tiistaina, keskiviikkona on tarkoitus äänestää siitä, hyväksyykö parlamentti sopimuksettoman eron. Jos ei, torstaina äänestettäisiin sitten lisäajan pyytämisestä. Voi olla, että äänestykset eivät jää tähän.pirstoo Mayn konservatiiveja niin, että puolueen eheyttäminen vie vuosia. Mayn onni on, että työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn ei ole onnistunut omiensa parissa paljon häntä paremmin. Se helpottaa hiukan pääministeri Mayn paineita.Moni britti pistää toivonsa uuteen kansanäänestykseen, jossa brexit peruttaisiin. Mutta tietä jolla tähän päästäisiin peittää hämärä. Lisäksi eron kannattajia riittää yhä. Tulehtuneessa tilanteessa brittien enemmistö saattaisi taas äänestää sen puolesta. Sen jälkeen minkäänlaisille kompromisseille ei olisi enää sijaa.Innokkaimmat eron kannattajat elävät Britannian imperiumin muistoissa, mutta saarivaltakunnan suuruudesta on kulunut jo vuosikymmeniä. Heitä eivät kiinnosta myöskään irlantilaisten huolet, vaikka tilanne Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla voi johtaa väkivaltaan pitkän rauhan jälkeen.seurataan Britannian sekoilua ihmeissään. Välillä tuntuu, että britit eivät muista, että eurooppalaisillakin on asiaan sanomista. Brittien on vaikea mieltää EU:n monenkeskeistä päätöksentekoa.Eurooppa käy omissa liemissään, joita brexit pahentaa. Varsinkin Ranskan presidentti Emmanuel Macron hermoilee maaliskuun lopun lähestyessä. Poliittisten ja taloudellisten ongelmien lisäksi brexit voisi aiheuttaa suuria logistisia pulmia Englannin kanaalin satamissa.Jos Theresa May epäonnistuu tällä ratkaisevalla viikolla, hän ei jää suremaan yksin.