Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Autokanta pitäisi uusia, mutta kuka maksaa?

Juuri nyt

Suomi

Tavoitteiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhan auton

Helpommin

on sitoutunut Euroopan unionin EU:n energia- ja ilmastotavoitteisiin, joiden keskeistä sisältöä on hiilidioksidipäästöjen voimakas vähentäminen.Päästölupausten täyttäminen edellyttää esimerkiksi liikennepäästöjen niin tuntuvaa leikkaamista, että se onnistuu vain autokannan radikaalilla uusimisella.Perinteisellä polttomoottorivoimalla liikkuvaa vanhaa autokantaa pitäisi korvata vähäpäästöisillä ja päästöttömillä ajokeilla, kuten kaasu-, hybridi- ja täyssähköautoilla.edellyttämä muutoksen tarve ja mittakaava on niin valtava, että se tuskin onnistuu omia aikojaan pelkästään autoilijoiden omien valintojen avulla.Suomalainen keskivertoauto on lähemmäs 12 vuotta vanha, se käy bensalla ja sen käypä arvo lienee korkeintaan viiden tuhannen euron hujakoilla. Uusi täyssähköauto tai ladattava hybridiauto maksaa helposti kymmenen kertaa enemmän.Harva ajelee vanhalla polttomoottoriautolla ympäristön kiusaksi tai muuten piruuttaan, vaan siksi, että varat eivät salli vaihtoehtoja.vaihto moninkertaisesti kalliimpaan sähköautoon jää haaveeksi, vaikka vanhasta saisi puolentoista tonnin romutuspalkkion ja vaikka kahden tonnin sähköautotuki laskee uuden hintaa.Siksi vanhojen polttomoottoriautojen laajamittaista vaihtamista vähä- ja nollapäästökalustoon on pakko patistaa kepillä ja kannustaa porkkanalla, jos liikenteen ilmastotavoitteisiin on oikeasti tarkoitus päästä.Keppi merkitsee esimerkiksi perinteisten polttonesteiden verotuksen jyrkkää korottamista tai kaupunkialueille määrättävien dieselkieltojen kaltaisia käytön rajoituksia.Porkkana merkitsee erilaisia uusia verohelpotuksia ja muita tukia, joiden avulla vähäpäästöisten ajokkien hankkiminen ja käyttäminen helpottuu ja muuttuu houkuttelevaksi tai edes mahdolliseksi vaihtoehdoksi muillekin kuin suurituloisimmille kansalaisille.sanottu kuin tehty.Ilta-Sanomat on kysynyt eduskuntavaaliehdokkaiden kantaa yhteen porkkana- ja yhteen keppikysymykseen (IS 7.3. ja is.fi/vaalikone):Pitäisikö sähköauton ostamista tukea merkittävästi suuremmalla summalla kuin nykyinen 2 000 euroa? Entä pitäisikö dieselautoilua rajoittaa Suomen suurimmissa kaupungeissa?Vastausten perusteella nykyisten kansanedustajien enemmistö vastustaa sekä sähköautotuen merkittävää korottamista että dieselautoilun rajoittamista.Autokanta pitäisi uusia, mutta poliitikot eivät tiedä tai tohdi vaalien alla kertoa, kuka ja miten sen maksaisi.