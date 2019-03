Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Populismi nousee myös Virossa

Tulos kuvaa hyvin maan jakautuneisuutta.EU-myönteinen ja markkinaliberaali reformipuolue vei vaaleissa voiton ja se saa 34 paikkaa kaikkiaan 101-paikkaiseen parlamenttiin. Eniten paikkamääräänsä kasvatti EU-kriittinen ja oikeistopopulistinen Ekre. Se saa parlamenttiin 19 paikkaa. Vaalien kakkonen on keskustapuolue 26 paikallaan.Voittajina pidettiin myös naisia. Reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas on erittäin suurella todennäköisyydellä seuraava pääministeri. Tällöin Virossa olisi sekä naispresidentti että naispääministeri.Hallitusneuvotteluista ennustetaan vaikeita. Kallas on sanonut, että hän muodostaisi mieluiten hallituksen vanhojen kumppaniensa Isänmaan ja sosiaalidemokraattien kanssa. Joillain reunaehdoilla koalitio keskustankin kanssa olisi mahdollinen, mutta reformipuolueen ja keskustan näkemykset verotuksesta ovat hyvin erilaiset.Suuren voiton saanutta Ekreä Kallas ei halua hallitukseen. Helsingin Sanomien (4.3.) haastattelema politiikantutkija Vello Pettai Tarton yliopistosta sanoo, että reformipuolueen ja Ekren veropolitiikka on erittäin kaukana toisistaan. Hänen mukaansa Ekre on luvannut, että valtio ottaa valtavia lainoja ja velkoja, joita reformipuolue ei voi hyväksyä.Myös puolueiden maahanmuuttolinjaukset ovat kaukana toisistaan. Reformipuolue on avoimen EU-myönteinen ja Kallas itse on ollut europarlamentissa. Ekre taas tunnetaan EU-kriittisistä ja avoimen rasistisista kannanotoista. Puolue korosti vaalikampanjassaan, että Viron pitää voida itse päättää pakolaiskiintiönsä eikä EU saa määrätä asiasta. Maahanmuuton näkyvä vastustaminen tuntuu jopa hieman oudolta, sillä viime vuoden tammi–syyskuussa Virosta haki turvapaikkaa 75 henkilöä.Eniten Ekren suosio kertoo Viron jakautuneisuudesta. Puoluetta äänestetään erityisesti pienissä kaupungeissa ja maaseudulla, joissa ihmiset tuntevat, että he ovat jääneet kauaksi pääkaupunkiseudun kasvusta.tuleva pääministeri puolestaan on hyvin salonkikelpoinen, suorastaan politiikan eliittiä. Hän opiskeli lakia Tarton yliopistossa, tuli valituksi ensimmäisellä yrittämällä parlamenttiin ja jatkoi uraansa europarlamenttiin. Hänen isänsä, Siim Kallas, on tunnettu virolainen poliitikko.Koko EU:n mittakaavassa Viro kulkee ainakin osittain samaa tietä kuin Puola, Unkari ja Italia. Kansan tyytymättömyys ruokkii populistisia puolueita eikä kevään eurovaalien tulosta ole helppo ennustaa. Jäsenvaltioissa kansan kahtiajako näyttää jatkuvan.