Pääkirjoitus: Vaarallinen varustelukierre heikentää Euroopan turvallisuutta – pitäisikö Suomen hankkia ohjuspuolustuskyky?

ei ole oikein ollut entisellään Euroopan turvallisuustilanteessa sitten viiden vuoden takaisen Krimin anastuksen ja pian sen jälkeen alkaneen Itä-Ukrainan sodan. Eivätkä jännitteet suhteissa aggressiiviseen, arvaamattomaan ja nopealiikkeiseen Venäjään ole lientymään päin.Kun yhdistää lännen ja Venäjän jäätävät välit aseteknologian kehitykseen ja uuteen uhkaavaan varustelukierteeseen, päästään todella ikäviin tulevaisuudenkuviin. Eurooppalaisen suursodan todennäköisyys on toki edelleen varsin pieni, mutta uhkakuvia on syytä miettiä uudessa valossa.Venäjän operaatiota Krimillä on kutsuttu hybridisodankäynniksi. Tuore Jamestown-säätiön raportti Venäjän sotilasstrategiasta ja -doktriinista puhuu kuitenkin ”uuden sukupolven sodankäynnistä”, sillä operaatioon sisältyi nykyaikaisen hybridivaikuttamisen lisäksi kovan sotilaallisen voimankäytön piirteitä. Tämä on nyt uusi normaali.Moderniin sotilaalliseen ajatteluun kuuluu myös oppi täsmäaseiden käytöstä vihollisen sotilaallisen vastaiskukyvyn lamauttamiseksi. Samalla tavalla pyritään lamauttamaan siviiliyhteiskunta: hallinto, kommunikaatio, liikenne, polttoaineiden ja energian saanti sekä muut avaintoiminnot.kehitys tuottaa yhä tarkempia täsmäaseita, joita on yhä vaikeampi torjua. Siksi tavanomaisin räjähtein varustettujen aseiden lasketaan riittävän lamauttavaan iskuun, mutta kuvaan on Atlantin molemmin puolin tullut myös pohdinta pienitehoisten ydinaseiden käytöstä vastustajan ydinarsenaalia vastaan. Ydinaseiden käyttökynnyksen pelätään madaltuneen, mikä on hyvin vaarallista minä ehdin ensin -laskelmointia.Monet venäläiset asejärjestelmät, muun muassa Iskander-ohjukset, voidaan varustaa joko konventionaalisin tai ydinkärjin. Venäjän arsenaaliin on myös tulossa lisää uusia hyökkäysaseita – niistä presidentti Vladimir Putin on puhunut jo kahdessa linjapuheessaan, ja uhkaavaan sävyyn.Putinin puheissa on tietysti paljon psykologista vaikuttamista ja propagandaa, mutta ne eivät ole pelkkää bluffia. Valistuneen arvion mukaan Yhdysvallat on kymmenisen vuotta Venäjää jäljessä uusimman ohjusteknologian kehittelyssä. Samaan aikaan aserajoitusten sopimuspohja murenee. Uutta varustelukilpaa kiihdyttää Kiinan sotilasmahdin kasvu, johon sekä Yhdysvallat että Venäjä varautuvat.tiedetään nämä uhkat varsin hyvin. Ilmavoimat on hankkinut Hornet-hävittäjiin kaukovaikutteisia aseita, joilla voidaan tuhota esimerkiksi ohjusten laukaisualustoja. Samantyyppisiä aseita, kenties tehokkaampia, on tulossa Hornetien seuraajiin 2030-luvulla. Merivoimien vielä suunnitteilla oleviin uusiin korvetteihin hankitaan laukaisualustat, joihin voidaan ladata ilmatorjuntaohjusten lisäksi vaikkapa ballististen ohjusten torjuntaan kykeneviä ohjuksia tai risteilyohjuksia. Tätä optiota ei kuitenkaan todennäköisesti ole vielä käytössä, kun korvetit saadaan merelle 2020-luvun lopussa. Niihin ei hankita ohjustorjuntaan ja risteilyohjusten käyttöön sopivia tutka- ja taistelujärjestelmiä. Seuraavan kerran optio voi tulla harkintaan alusten käyttöiän keskivaiheilla tehtävässä päivityksessä. Tällaisiin suuriin hankintoihin liittyvät poliittiset päätökset eivät ole helppoja, sillä näine hyvineenkin korvetit maksavat 1,2 miljardia euroa.on jo tehnyt omat johtopäätöksensä ohjusuhasta. Hallitus sopi viime elokuussa amerikkalaisten Patriot-torjuntaohjusten hankinnasta. Suomella ohjustorjuntakykyä ei ole, mutta pitäisikö olla? Päätös on vaikea, sillä ohjuskilvet ovat kalliita eivätkä ne edes tarjoa pitävää suojaa. Ne ovat kuin sateenvarjo, jossa on reikiä. Silti asiaa pitäisi harkita.Pidetään kuitenkin Suomen puolustus niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista, näillä rajallisilla resursseilla.