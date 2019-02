Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Sote menossa hallituksen omaan maaliin

Hallituspuolueiden

Rukkaamisen

Soten kaatuminen

eturivin poliitikot toistavat yhä pääministeri Juha Sipilän (kesk) toivorikasta hokemaa ”sote saadaan kyllä maaliin”. Kuin maalin hokeminen olisi ihmeitä aikaan saava mantra.Ja toki ihmeitä tarvitaankin, jotta sote menisi hallituksen aikomaan maaliin.Edes joten kuten kelvollinen maali edellyttäisi ainakin kolmea liki ihmeteon veroista saavutusta:Ensin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan on puolessatoista viikossa ehdittävä ja osattava korjata perustuslakivaliokunnan lakipaketista osoittamat parikymmentä perustuslaillista pukkia.tarvetta on vähätelty ”hienosäädöksi”, vaikka kyse on pitkälti samoista puutteista, joihin ei ole parin vuoden valiokuntakierrosten avulla vielä löytynyt poliittisesti – ja perustuslaillisesti – kelvollisia ratkaisuja.Toiseksi paketista on ”hienosäädön” lisäksi kyettävä korjaamaan joukko perustavaa laatua olevia suuria puutteita, kuten epävarmuus paketin yhteensopivuudesta EU-lakien kanssa ja epävarmuus kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta.Kolmanneksi koko eduskunnan on ehdittävä käsitellä paketti lukuisine erillisine lakiehdotuksineen ennen kolmen viikon kuluttua alkavaksi aiottua vaalitaukoa.Aikaa on jäljellä niin niukalti ja edessä on niin suuri määrä erittäin vaikeaa tekemätöntä työtä, että hallituksen hokema maali vaikuttaa yhä epätodennäköisemmältä.Jos sote menee ylipäätään johonkin maaliin, on koko paketti rysähtämässä hallituksen omaan maaliin.aivan hallituskauden loppusuoralla olisi mahdollisimman kiusallista, onhan kyse hallituksen ylivoimaisesti tärkeimmästä hankkeesta.Siksi lienee odotettavissa syyllisten osoittelua kaikilta mahdollisilta muilta suunnilta kuin hallituksen omista riveistä tai varsinkaan hallituksen pääpuolueista, keskustasta tai kokoomuksesta.Lopun lähestyessä kasvava määrä painetta kohdistuu kuin luonnostaan sote-valiokuntaan ja eritoten valiokunnan oppositiojäseniin ja valiokunnan puheenjohtajaan Krista Kiuruun (sd).Hermojen kiristyessä tuskin olisi yllätys, jos katkeraa arvostelua ryöppyäisi hallituksen suunnalta myös niiden ”kaiken maailman dosenttien” ja ”perustuslakifundamentalistien” suuntaan, jotka ovat parin viime vuoden ajan toistuvasti kiinnittäneet huomiota sote-paketin lukuisiin puutteisiin.Mutta kiukuttelu ei muuta sitä muuksi, että soten kaatuminen aikapulaan, perustuslaillisiin puutteisiin tai vaikka vain EU-notifikaation puuttumiseen olisi kokonaan hallituksen omaa syytä.Hallitus on sote-ottelun kuluessa saanut runsaasti tarkkoja syöttöjä, jotka se on kuitenkin pääosin jättänyt käyttämättä. Siksi ottelu uhkaa pian päättyä nolosti omaan maaliin.