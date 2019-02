Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Hoivabisneksen voitot ovat poliittinen valinta

Vanhusten-

Hoiva-alan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hoivaraivo

Hoivavoittoja koskevan kritiikin ja raivon oikea maali on peruspalveluiden kaupallistamisen sallinut eduskunta ja peruspalveluiden tuotannolla kauppaa käyvät kuntien valtuustot.

Hoivavoittoja

ja lastenhoidon skandaalit ovat etenkin näin eduskuntavaalien lähestyessä säikäyttäneet poliitikkoja niin hallitus- kuin oppositiopuolueista jyrkästi paheksuviin ja kurinpalautusta hoiva-alalle vaativiin lausuntoihin.Ministereiden ja muiden kansanedustajien närkästyneet kurinpalautuksen vaatimukset ovatkin toki vähintä, mitä kansan edustajilta on lupa odottaa. Ja epäilemättä osa poliitikkojen hoivasuuttumuksesta on vilpitöntäkin.Mutta mieleen tulee silti myös tyystin toisenlainen laatusana: tekopyhyys.julki tulleet laiminlyönnit ja skandaalit ovat keskittyneet joukkoon yksityisiä hoiva-alan liikeyrityksiä, joten poliitikkojen niin kuin kansalaistenkin raivo on vaistomaisesti kohdistunut pääosin juuri näihin yrityksiin.Eikä närkästys ole suinkaan täysin aiheetonta, sillä ilmiselvästi osa isoista hoivayrityksistä on sortunut kyseenalaisiin toimintatapoihin.Esiin tulleet tapaukset vihjaavat, että kannattavuutta on paikoin ahnehdittu sopimusten asettamia velvoitteita rikkomalla – avuttomien hoiva-asiakkaiden ja henkilökunnankin kustannuksella.On itsestään selvää, että velvoitteitaan ja sopimuksiaan mahdollisesti rikkoneet hoivayritykset on johtajineen saatettava edesvastuuseen. Yhtä selvää on, että jokainen laittomin keinoin ja jopa ihmishenkien uhalla ahnehdittu voittoeuro on perittävä korkoineen takaisin.osuu silti väärään maaliin, kun se kohdistuu hoivayritysten voiton tavoitteluun sinänsä.Sen ei pitäisi olla yhdellekään poliitikolle tai valistuneelle kansalaiselle yllätys eikä hämmästyksen saati raivon aihe, että yksityiset liikeyritykset pyrkivät tuottamaan toiminnallaan voittoa.Suomen osakeyhtiölain viides pykälä määrää, että osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajilleen.Osakeyhtiön on tavoiteltava voittoa toimialaan ja asiakaskunnan laatuun katsomatta, avuttomista vanhuksista ja lapsista huolta pitävä hoiva-ala mukaan luettuna.Sekään ei vaikuta voitontavoittelun velvoitteeseen, ovatko yhtiön osakkeenomistajat koti- vai ulkomaisia, tai ovatko nämä katajaisen kansan rehtejä jäseniä vai kansainvälisiä finanssikeinottelijoita.On tyystin eri asia, että osa hoivayrityksistä näyttää tavoitelleen voittoja keinoja kaihtamatta. Siitä sopiikin raivostua, mutta raivo ja vastatoimet pitäisi kohdistaa väärinkäytöksiin eikä voiton tavoitteluun sinänsä.Siitäkin voi hyvin perustein raivostua, että hoivapalveluiden kaltaisia yhteiskunnan peruspalveluita on ylipäätään kaupallistettu – ja on yhä laajemmin tarkoitus kaupallistaa – muuttamalla palveluiden tuotantoa liiketoiminnaksi.Tämä on ollut ja on yhä erittäin suuri hyvinvointiyhteiskunnan ydintä ja kansalaisten perustuslaillisia perusoikeuksia koskeva periaatteellinen linjavalinta. Sen ovat tehneet poliitikot eivätkä hoivapalveluilla voittoa tavoittelevat yritykset.koskevan kritiikin ja raivon oikea maali on peruspalveluiden kaupallistamisen sallinut eduskunta ja peruspalveluiden tuotannolla kauppaa käyvät kuntien valtuustot.Perustuslain kansalaisille takaamien perusoikeuksien ja liiketoiminnan yhteen sovittamisen periaatteellisia ongelmia – ja hoivavoittojen moraalia – olisi pitänyt murehtia ennen kuin peruspalveluita alettiin kaupallistaa.Hoivavoittojen murehtiminen on nyt myöhäistä ja paheksuminen tekopyhää.Sen sijaan ei ole liian myöhäistä vaan päinvastoin korkea aika perin juurin puntaroida, onko peruspalveluiden kaupallistamista paikallaan edelleen jatkaa ja jopa laajentaa. Samaa rataa jatkamalla on voitotkin hyväksyttävä.Tämä kysymys on sote-uudistuksen keskiössä, mutta se pitäisi puida myös muiden peruspalveluiden, kuten liikenneväylien, yksityistämishankkeissa.