Pääkirjoitus: Venäjän pitäisi panna Suomi-huijarit kuriin

hyvällä maineella tehtävät erilaiset tuotehämäykset ja -huijaukset ovat lisääntyneet Venäjällä viime vuosina.Venäjän käyttöön ottamat lännen vastaiset pakotteet johtivat Krimin kaappauksen jälkeen siihen, että esimerkiksi suoraan Suomesta tuodut maitotuotteet katosivat hetkeksi venäläisten kauppojen hyllyiltä.Ihminen on kuitenkin kekseliäs, joten osa näistä tuotteista on sittemmin palannut venäläisten kuluttajien ulottuville jonkinlaisina puolikiellettyinä ylellisyysherkkuina.on esimerkiksi useita pieniä kauppoja, joissa myydään Suomessa tehtyjä juustoja puolittain ”tiskin alta”. Näitä tuotteita kauppoihin tuovat muun muassa venäläiset ”kilomummot”, jotka käyvät turistibussien mukana hakemassa lastin suomalaisjuustoja mukamas omaan käyttöönsä, mutta tuotteet päätyvätkin sen jälkeen myyntiin.Valio on puolestaan sopeuttanut omaa tuotantoaan onnistuneesti niin, että sen yhteistyömeijerit valmistavat nyt Venäjällä entistä enemmän esimerkiksi Oltermanni-juustoja.Suomalaistuotteiden vetovoiman ovat hoksanneet myös ne venä­läis­yrittäjät, jotka pyrkivät hyödyntämään nyt suomalaisten elintarvikkeiden laatumainetta antamalla omille Venäjällä valmistetuille tuotteilleen erilaisia ”suomalaisnimiä”.Tarjolla on mysliä nimeltä ”Mätti”, rahkaa nimeltä ”Satumää” ja pelmenejä merkkiä ”Lapin yksinäistalo”. Näissä kaikissa korostuu ä- ja ö-kirjaimen käyttö ikään kuin takuuvarmana todisteena laadusta.tästä ilmiöstä on tietenkin normaalia ja täysin sallittua kaupankäyntiä, jossa hyödynnetään suomalaismielikuvaa hieman samaan tapaan kuin meillä Suomessa tehdään esimerkiksi ”venäläisten suolakurkkujen” tai ”venäläisen meetvurstin” kohdalla.Mutta mukana on myös muutamia vastenmielisiä piirteitä.Vastikään IS kirjoitti Pietarissa ja ympäri Venäjää järjestettävistä ”suomalaisista markkinoista”, joilla myydään kiinalaisvalmisteisia kenkiä ja takkeja mainoslauseella ”Made in Finland”. Kyseessä on aivan omanlaisensa huijaus, jossa hyödynnetään Suomen laatumielikuvaa poikkeuksellisen häikäilemättömästi myymällä iäkkäille venäläisille markkinahumun varjolla kiinalaisia tuotehuijauksia ylihintaan ja ilman palautusoikeutta.Kiinnostus Suomi-brändiin kertoo tietenkin siitä, että kaikilla suomalaisvalmisteisilla tuotteilla on Venäjällä erittäin hyvä maine.Tästä on kuitenkin vaikea iloita silloin, kun iso joukko venäläisiä joutuu pettymään raskaasti ostaessaan täysin valesuomalaisia tuotteita. Pettymykset voivat heijastua epäluuloina myös oikeita suomalaistuotteita kohtaan.Venäjän viranomaisten pitäisikin pitää tässä suhteessa paremmin omien kansalaistensa puolia ja panna selkeät huijarit kuriin.Suomen suurlähetystö ja konsulaatit Venäjällä voisivat myös vedota nykyistä pontevammin paikallisiin viranomaisiin, jotta he kiinnittäisivät pahimpiin vedätyksiin huomiota.Venäläisille kuluttajille olisi tärkeää saada läpi ainakin viesti siitä, että Suomisale-nimellä markkinoitavilla kiinalaistakeilla ja -kengillä ei ole mitään tekemistä Suomen kanssa.