Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Diplomatian loppua ei toivo kukaan

Puheenvuoroissa esitettiin tiukkoja syytöksiä muita maita ja niiden toimintaa kohtaan, eivätkä vastareaktiot olleet sen laimeampia.Münchenin konferenssi luotiin 1960-luvulla ennen kaikkea Yhdysvaltain ja läntisen Euroopan johtajien keskustelufoorumiksi. Nyt nuo välit ovat kireät. Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on suuria näkemyseroja niin turvallisuus- kuin kauppapolitiikassa. Moni ajattelee, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump rikkoo toimillaan transatlanttiset suhteet.Osittain siksi konferenssissa käsiteltiin aiheita, joita ei ole aikoihin tarvinnut kyseenalaistaa. Nykytilanteessa ei ole itsestäänselvää, miten sitoutunut Yhdysvallat on Euroopan puolustamiseen ja ydinaserajoitusten romuttuminen aiheuttaa suurta huolta. Yhdysvallat ja Venäjä ilmoittivat helmikuun alussa irtaantuvansa keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta.Myös kauppapolitiikassa on suuria ongelmia. Viimeisimpänä niistä Yhdysvaltojen kauppaministeriön odotetaan lähipäivinä ilmoittavan, että se katsoo eurooppalaiset tuontiautot riskiksi. Tämä tarkoittaisi autoille asetettavia kovia tulleja ja entistä vaikeampia aikoja erityisesti Saksan autoteollisuudelle.Paikalla Münchenissä ollut tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli hyvin huolestunut siitä, ettei kansainvälisten sopimusten neuvotteleminen esimerkiksi ydinaseiden osalta enää onnistu. Hän kysyi seuraammeko nyt vaihetta, jossa diplomatia päättyy. Se ei Niinistön mukaan lupaa hyvää kenellekään.Niinistö kaipasi EU:lle vahvempaa yhteistä ääntä. Hänen mielestään keskustelu liikkuu liiaksi yksittäisten jäsenmaiden tekemisen ruotimisessa. Ja se ei ole EU:lle hyväksi, Niinistö sanoi. Hän muistutti Yhdysvaltain entisen varapresidentin Joe Bidenin painottamaa äitien ohjetta. Se kuuluu niin, että riidelkää lapset kotona, ettei julkisuudessa tarvitse.Euroopan ja Yhdysvaltojen vaikeat välit ovat erityisen huonoa asia ja ne tulevat äärimmäisen huonoon aikaan. Euroopalla on riittävästi omiakin ongelmia. Esimerkiksi brexit lähestyy kovaa vauhtia ja jo siinä on valtavasti tekemistä. EU:n jäsenmaat riitelevät keskenään ja monet Euroopalle keskeiset asiat on ratkaisematta.Venäjälle niin Yhdysvaltojen ja Euroopan kiristyneet välit kuin Euroopan maiden keskinäinen riitely sopii oikein hyvin. Venäjä voi vain katsella, kun länsimaat sotkevat asiansa aivan itse.Tavalla tai toisella länsimaiden on opittava taas keskustelemaan keskenään. Diplomatian päättymistä ei toivo kukaan.