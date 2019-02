Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Venäjällä moni kiittää Suomea ja Soinia

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjänkielisessä

Suomi muistutti Lavrovia julkisesti Juri Dmitrijevin ja Jehovan todistajien kohtaloista.

Soini

Kyynikko