Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ei enää yhtään haamuhoitajaa

Vanhusten hoivasta on kirjoitettu paljon viime viikkoina, ja asiat ovat ainakin teoriassa nytkähtäneet eteenpäin. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) tapasi viime viikolla asianosaisia ja yhdessä päätettiin, että haamuhoitajailmiö kitketään alalta. Päätös on hyvä. Nyt pitää vielä varmistaa, että se viedään arkeen ja käytäntöön.Vanhusten jälkeen otsikoihin nousivat lapset. Tällä viikolla esillä ovat olleet päivähoidon haamuhoitajat. Termillä tarkoitetaan sitä, että hoitotyössä oleva ihminen tekee myös muita töitä, esimerkiksi ruuanlaittoa ja siivousta. Silloin hän ei ole hoitamassa lapsia, vaikka työvuorolistat näyttävät, että paikalla on riittävästi henkilökuntaa.Hoitoalan ammattilaisten verkkolehti Super kertoi (4.2.) tilanteesta, jossa työntekijälle oli sanottu, että hän on vastuussa lapsiryhmästä vaikka istuisi toimistossa palaverissa. Hänellä ei ole näköyhteyttä lapsiin, mutta hänet lasketaan ryhmässä läsnäolevaksi aikuiseksi. Kyseessä oli Suomen suurimman yksityisen päiväkotiketjun Touhulan työntekijä.Taloussanomat pyysi kommentteja Touhulassa työskennelleiltä ja päiväkotien lasten vanhemmilta. Yhteydenottoja tuli runsaasti. Touhulassa työskennellyt lastentarhanopettaja kertoi lehdelle (7.2.), että ylisuuret lapsiryhmät ja niistä vanhemmille valehteleminen kuuluivat päiväkodin toimintatapoihin. Lasten määrä saa väliaikaisesti ylittää lailla määritellyn ryhmäkoon, mutta lastentarhanopettajan mukaan kokorajoitus ylittyi joka viikko.Touhulan toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoi lehdelle, että ryhmäkoot ovat lain ja asetusten mukaiset. Henkilöstön sairaustapauksissa kasvattajia saattaa olla hetkellisesti vähemmän paikalla.Ikävä kyllä kuvio kuulostaa täsmälleen samalta kuin on kuultu vanhusten hoidosta. Lakia ja asetuksia noudatetaan periaatteessa täsmälleen, mutta aina on olemassa poikkeus. Ja tämä poikkeus tuntuu olevan varsin normaali tilanne.Jos omaisilta kysytään, kukaan ei halua, että sen enempää vanhusta kuin lastakaan hoitaa haamuhoitaja. Molemmissa tapauksissa syntyy vaaratilanteita. Onko niin, että ministerin pitää seuraavaksi sopia päivähoitoalan kanssa, että haamuhoitajat kitketään alalta?Lähtökohtaisesti täytyy voida uskoa, että lapset ja vanhukset saavat hoivaa, joka heille kuuluu. Viime viikkojen uutisten perusteella vaikuttaa, että asiat laitetaan kuntoon, kun epäkohdista tulee mainehaitta. Se on sietämätön tapa hoitaa asioita.