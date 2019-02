Pääkirjoitus: Nykyaika kaipaa keulakuvia Heidi Lindénin tapaan – mutta uskottavuuden pohja rakentuu jo taviksena

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Nykyaika kaipaa keulakuvia Heidi Lindénin tapaan – mutta uskottavuuden pohja rakentuu jo tavikse

Ohjaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oman uskottavuuden pohja kannattaisi rakentaa kuntoon jo silloin, kun itse on vielä pelkkä tavis.

Media

Tuskin