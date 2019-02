Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Matti Nykänen kuuluu suomalaisten suurmiesten joukkoon

Uutinen ei jättänyt ketään kylmäksi.Kaikki tunsivat ja tiesivät Matti Nykäsen.Nykänen oli supertähti ja julkkis, jonka onnen hetkiä ja toisaalta myös elämän aallonpohjia seurattiin tarkasti.Urheilijana Matti Nykänen menestyi lajissa, jossa fyysisten ominaisuuksien lisäksi tarvitaan aimo annos huimapäisyyttä ja teräksisiä hermoja. Kaikkia näitä Nykäseltä löytyi. Neljä olympiakultaa, maailmamestaruudet, maailmacupin ja Saksan-Itävallan mäkiviikon voitot nostivat Nykäsen urheilulajinsa eliittiin tavalla, jolle ei Suomessa eikä maailmalla oikein löydy vertaistaan. Suru-uutinen Nykäsen kuolemasta noteerattiin näyttävästi myös maailmalla.Nykänen oli suomalaisen huippu-urheilun ikoninen sankari.Hänen hyppyuransa läpikäyminen ja voittojen listaaminen muistuttavat harmillisesti myös siitä, missä jamassa suomalainen huippu-urheilu on juuri tällä hetkellä. Nykänen oli 1980-luvulla mäkihypyssä ehdoton valtias, sanalla sanoen: voittaja. Samaa ei voi sanoa suomalaisurheilijoista tänään, kun puhutaan kansainvälisestä menestyksestä. Olympiavoittaja Iivo Niskanen on yksilölajien ja suomalaisille tärkeiden hiihtolajien suuri yksinäinen. Vanha paraatilaji mäkihyppy kyntää syvällä suossa.Nykäsen ainutlaatuinen lahjakkuus sekä sopivat ominaisuudet riittivät pitkälle. Mutta kultamitaleihin tarvittiin vielä jotain enemmän: eläimellistä harjoittelua. Ja sitä Nykänen teki, päivästä toiseen. Nykänen tiesi, että vain hurja rääkki yhdistettynä millimetrintarkkaan tietämykseen lajista vievät huipulle. Ehkä tässä olisi opittavaa nykypäivän urheilijoille.Olisiko juuri tässä Matti Nykäsen perintö?Mäkihyppylegenda oli kaikkea muuta kuin partiopoika – urheilussa ja yksityiselämässään.Hän oli eräänlainen luonnonlapsi, joka ei koskaan sopeutunut ympäröivän yhteiskunnan normeihin. Naisseikkailut, vankilatuomiot, viina. Ne kaikki pitivät olympiavoittajan otsikoissa hyppyuran jälkeen. Nykäsen pahoja tekoja ei voi eikä saa siloitella urheilusankaruudella. Nykäsen koheltamista ”siipiveikkojensa” kanssa seurannut saattoi vain toivoa, että Nykänen olisi osannut yksityiselämässäänkin ottaa joskus ”hypyn alas”.Pohjimmiltaan ujo Nykänen sai vauhtia alkoholista, tuhoisin seurauksin. Raskas elämäntapa oli varmasti yksi syy Nykäsen äkilliseen siirtymiseen ajasta ikuisuuteen. Nykäsen tarina on kovin tuttu urheilussa maailmanlaajuisesti. Hän ei ole poikkeustapaus.Suomalaiset rakastavat urheilusankareitaan.Nykäsen kuolinuutinen täytti sosiaalisen median, tv-kanavat, radion ja lehtien verkkosivut maanantaina. Nykänen tuotiin aikalaisten muisteluissa esiin nimenomaan urheilijana, olympiavoittajana. Täytyy muistaa, että Matti Nykänen oli myös viimeisiä yhtenäiskulttuurin tuotteita Suomessa. Kun Nykänen hyppäsi, kansa nauliintui tv-ruutujen ääreen.Nykäsen saavuttamat mitalit antoivat suomalaisille paljon.Vaikka Nykänen vaikutti ylös vedettyine verkkareineen ja nahkatakkeineen olevan kaikkea muuta kuin kansakunnan kaapin päälle kuuluva suurmies, sinne hän kuitenkin kuuluu – nurmien, kolehmaisten ja virénien viereen.Hän on – ikuisesti – Suomen urheilun yksi suurista.