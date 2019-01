Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Brexit-Britannia elää omassa todellisuudessa – katastrofi lähenee joka päivä

Torstaina

Muun

Suurin

Theresa

ilmoitettiin, että brittiparlamentin viikon loma helmikuussa perutaan, jotta EU-eron käsittelemiseen saadaan lisää päiviä.Tiistaina parlamentti äänesti, että neuvottelut erosopimuksesta aloitetaan uudestaan. Pari viikkoa sitten se kaatoi itse valmiin sopimuksen. Ennen äänestystä EU ilmoitti, että sopimuksesta ei enää neuvotella. Se teki niin uudestaan äänestyksen jälkeen.Tämä ei brittejä hetkauttanut. Ulkoministeri Jeremy Hunt tosin haluaisi lisäaikaa, jotta sopimukseen liittyvät lait saadaan voimaan kunhan se on hyväksytty.Euroopan todellisuudessa Britannia lähtee unionista 29. maaliskuuta, koska on itse niin halunnut. Jos sopimusta ei ole, satamat kummankin puolen kanaalia ruuhkautuvat ja jopa lääkkeet saattavat loppua Britanniasta. Tämä johtuu tulliliiton purkautumisesta. Britannian taloudelle seuraukset ovat katastrofaalisia, muulle Euroopalle vakavia.Ei olisi ihme, jos osa EU-johtajista salaa toivoisi, että riitaisista briteistä päästäisiin eroon mahdollisimman äkkiä. Osa saattaisi salaa olla vielä valmis myönnytyksiin. Jos britit haluavat lähteä sovussa, viimeiset hetket ovat käsillä.este on raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä. Se poistettiin käytännössä, jotta Pohjois-Irlantiin saataisiin rauha. Palauttaminen voisi lopettaa rauhan. Mutta tulliliiton loppumisen jälkeen rajatarkastukset olisi aloitettava uudestaan.Yksi mahdollisuus on, että Pohjois-Irlanti jäisi tulliliittoon ja tulliraja tulisikin sen ja manner-Britannian väliin. Osa Pohjois-Irlannin protestanteista katsoo, että se käytännössä merkitsisi yhdistymistä Irlannin tasavallan kanssa. Pääministeri Theresa Mayn hallitus on riippuvainen heidän DUP- puolueensa tuesta.Irlanti pitää itseään Pohjois-Irlannin katolilaisten suojelijana. Siksi kova raja pohjoisessa ei käy sille. Ulkoministeri Simon Coveneyn mukaan asia on taloussuhteita tärkeämpi. Coveneyn mielestä Britannia on kuin mies, joka uhkaa hypätä ikkunasta, jos hänen oikkujaan ei toteuteta.Mutta äkkierokin johtaisi kovaan rajaan. Irlanti on kovassa paineessa. Sitä saattaa tulla muualtakin kuin Britanniasta.Mayn halu estää oman konservatiivipuolueensa hajoaminen selittää hänen välillä päättömän tuntuista politiikkaansa. Britannian oppositiojohtaja Jeremy Corbynia tuntuu lähinnä kiinnostavan se, mikä juoni toisi työväenpuoleen nopeimmin valtaan.Britanniaa pidettiin maltin ja harkinnan vertauskuvana Euroopassa. Parin viime vuoden aikana tapahtunut sekoilu on romuttanut kuvan. Jäljellä on vielä lyhyt hetki, jona järki voisi palata Britanniaan. Sen jälkeen se tekee vahinkoa ennen kaikkea itselleen.