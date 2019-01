Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Asiakaskadon uhka nostaisi hoivan laatua

sosiaaliturvaan on yksi Suomen perustuslakiin kirjatuista kansalaisen perusoikeuksista. Perustuslain 19. pykälä takaa, että:”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.””Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.”Samainen perustuslain pykälä määrittelee lisäksi, että ”jokaiselle riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen” turvaaminen on julkisen vallan vastuulla.on karulla tavalla osoittanut, että vanhusten hoivapalveluissa laadusta ja kansalaisten perusoikeuksista on monin paikoin tingitty jopa hengenvaarallisen tökeröillä tavoilla – kustannusten tinkimiseksi ja hoivavoittojen havittelemiseksi.Skandaalin keskiöön on noussut pieni joukko hoiva-alan suuryrityksiä, joille kunnat ovat varsin laajasti ulkoistaneet vastuullaan olevia vanhushoivan palveluita.Hoivapalveluiden ulkoistaminen on kunkin kunnan poliittinen valinta, joka ei kuitenkaan vapauta kuntia tai kuntapäättäjiä viimekätisestä sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaajan vastuusta.Sekin on poliittinen valinta, kuinka paljon hoivapalveluihin on rahaa käytettävissä ja mitä käytettävissä olevalla rahamäärällä pitäisi saada aikaan.Jos kunta katsoo aiheelliseksi ulkoistaa hoivapalveluiden tuotannon vaikka kansainvälisen pääomasijoittajan omistamalle hoivakonsernille, on kunnan silti varmistuttava palvelun laadusta.Näin ei selvästikään ole asian laita.näyttää houkutelleen alan suuryrityksiä tinkimään palveluiden laadusta jopa sopimuksiin kirjattuja laatuvaatimuksia rikkoen. Kunnat taas näyttävät painaneen ongelmia villaisella, kun eivät ole osanneet tai halunneet vaatia saati valvoa ostopalveluiden laatua.Käytännön laadunvalvonta onkin liian usein jäänyt hoivahenkilöstön ja hoiva-asiakkaiden omaisten valppauden varaan. Heillä ei kuitenkaan ole kyllin tehokkaita keinoja puuttua epäkohtiin.Työssään turhautuva hoitaja ei voi kuin äänestää jaloillaan ja vaihtaa työpaikkaa parempaan. Hoiva-asiakkaalla ei yleensä ole tätäkään mahdollisuutta, vaikka ehkä pitäisi.Jos hoivapalveluita tarvitsevalla vanhuksella tai hänen edunvalvojallaan olisi oikeus vaatia hoivayksikön vaihtamista, syntyisi tästä laadusta tinkivälle hoivayritykselle uhka asiakkaiden kaikkoamisesta.Jos asiakkaat lähtevät, alkavat hoivavoitotkin huveta.Ehkä hoivapalveluiden laatu alkaa kiinnostaa hoivavoittoja havittelevia pääomasijoittajiakin, kunhan kannustimet ovat kyllin tehokkaita ja helppotajuisia. Tappion uhka lienee kyllin selkeä.