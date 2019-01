Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Poliitikot riitelevät vanhustenhoidosta – nyt pitäisi etsiä ratkaisuja

Ensin puhuttiin Esperi Care -yhtiön hoivakotien ongelmista. Tiistaina Yle kertoi oman selvityksensä perusteella, että Suomen suurimmalla hoivapalveluyhtiöllä Attendolla on aivan samanlaisia ongelmia. Yle kuvaa Attendon ongelmia uutisessaan kertomalla esimerkiksi, että yhtiön hoivakodeissa on ollut aliravittuja vanhuksia, ulkoilemaan on päässyt harvoin ja nukkumaan on pitänyt mennä likaisissa vaipoissa.Ilta-Sanomat kertoi tiistain lehdessä lukijoiden hyvin karuja kertomuksia Esperi Caren hoivakodeista.Asiasta piirtyvä kokonaiskuva on kertakaikkisen surkea.Ikävä kyllä on syytä arvella, ettei kahta ilman kolmatta ja neljättä. Vanhustenhoidon ongelmat tuntuvat julkitulleiden tapausten valossa niin yleisiltä, että niitä löytyy varmasti myös muiden yksityisten yhtiöiden ja julkisen puolen hoivakodeista.Poliitikoille aihe on tulenarka. Ja niin pitää ollakin. Ilmipiiriä kiristää entisestään, että esiin tulleet ongelmat kytkeytyvät monen mielessä sote-uudistukseen. Nykyisin vanhusten hoito on kuntien ja kuntayhtymien vastuulla. Jos sote-uudistus ja maakuntauudistus menevät läpi, vastuu vanhuksista siirtyy maakunnille.Asia jakaa sekä poliitikkoja että kansaa. Osa uskoo, että maakunnilla on paremmat mahdollisuudet saada vanhustenhoito järjestettyä. Toiset ovat sitä mieltä, että vanhusta lähellä oleva kotikunta tietää asiat paremmin. Monet sanovat, että kuntien olisi pitänyt ja pitäisi asettaa tiukempia ehtoja kilpailutuksilleen.Yhtä aikaa käydään keskustelua siitä, onko yksityisesti vai julkisesti tuotettu palvelu parempi. Molemmille löytyy omat kiihkeät puolustajansa.Lopulta kaikki palautuu rahaan. Ympärivuorokautinen hoito on kallista. On hyvä muistaa, että jos sote-uudistus menee läpi, maakunnille on sälytetty paine hillitä sote-kustannusten nousua, joka nimenomaan tulee vanhusväestön kasvusta. Tilastokeskuksen väestöennuste näyttää, että vuoteen 2040 mennessä 80 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa sata prosenttia 0,3 miljoonasta 0,6 miljoonaan. Käsillä on siis ongelma, joka ei missään tapauksessa tule helpottumaan.Vanhustenhoito menee ihmisillä tunteisiin ja siksi sillä on helppo kerätä poliittisia irtopisteitä. Kunnissa asiaa ratkovat niin hallitus- kuin oppositiopuolueiden edustajat. Riitelyn sijasta pitäisi keskittyä miettimään lopputulosta: miten vanhukset saavat mahdollisimman hyvää hoitoa. Nyt näyttää, että asian tärkeydestä ollaan yhtä mieltä, mutta ratkaisukeinot ovat kaukana toisistaan.