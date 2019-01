Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Tuore kysely paljastaa totuuden – joku muu kuin minä pelastaa ilmaston

Näin voi kiteyttää Helsingin Sanomien (24.1.) julkaiseman HS-gallupin tuloksen.Selvä enemmistö sanoi, että hallituksen pitäisi ottaa ykköstavoitteekseen ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen. Suomen pitäisi myös olla edelläkävijä ja vähentää päästöjä nopeasti. Mutta mitä lähemmäs ihmisten arkea tullaan, sitä pienemmäksi käy kannatus. Vain joka seitsemäs olisi valmis sähkön hinnan nostamiseen ilmastosyistä. Autoilun hintaa nostaisi harvempi kuin joka kolmas. Alle puolelle kävisi, että julkisesti järjestetyssä ruokailussa lihaa olisi tarjolla korkeintaan kolmesti viikossa.Mikä suomalaisille sitten kävisi? Se, että päästövähennykset tekisi joku muu. Mieluiten koko Suomen ja EU:n ulkopuolella. Jos ilmaston vuoksi tehdään kotimaassa uhrauksia, nekin voisi tehdä joku muu. Ruuhkamaksuja esimerkiksi kannattavat eniten autottomat.Suosituin HS:n tarjoamista vaihtoehdoista oli lentomaksu tai lentovero. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä lentomaksusta oli 58 prosenttia suomalaisista.Vaaleihin valmistautuville poliitikoille tulos antaa loputtomasti vaihtoehtoja. Omaa kannattajakuntaa on helppo houkuttaa juuri sille mieluisalla ilmastoteolla. Samalla joku toinen suuttuu, sillä teot osuvat ihmisten arjen ytimeen. Siihen miten me liikumme, mitä syömme, miten lämmitämme kotiamme, miten paljon ja mitä kulutamme ja miten lomailemme.HS-gallupin mukaan vahvimmin ilmastonmuutokseen olisivat puuttumassa kaupungeissa asuvat, korkeammin koulutetut ja naiset. Jos jaotellaan iän mukaan, tiukan kannan ilmastonmuutokseen ottavat nuoret ja yli 70-vuotiaat.Näyttää siltä, että ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan siirrytty vaiheeseen, jossa mietitään konkreettisia, koko yhteiskuntaan vaikuttavia toimia. Tämä keskustelu on syytä käydä huolella. Kun mietitään erilaisia muutoksia, niiden vaikutukset pitää yrittää ennakoida mahdollisimman hyvin. Poliitikoille tämä on varsinainen suo, mutta se pitää jaksaa kahlata läpi. Helpolla ei pääse kukaan.Jos haaste tuntuu mahdottomalta, kannattaa muistaa, miten hyviä suomalaiset ovat hoitamaan ja ratkomaan asioita.Keskiviikkona tuli tieto, että Suomi sijoittui maailman kärkeen kansainvälisessä vertailussa, jossa arvioidaan, kuinka paljon maat tuottavat hyvää muille maille. Vertailu kulkee nimellä The Good Country Index. Sen mukaan Suomi tuottaa taloutensa kokoon suhteutettuna eniten hyvää maailmalle ja ihmiskunnalle. Se on hieno saavutus.