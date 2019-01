Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Tässäkin pitää ryhtyä puhumaan rehellistä suomea – maahan­muuttajien kotouttamiseen tarvitaan ry

Tiivistettynä: Maahanmuuttajat pitää saada nopeammin töihin, se on parasta kotouttamispolitiikkaa.

Tarkastusvaliokunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S isäministeri