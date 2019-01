Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Opettelemme vasta käyttämään nettiä – suurimmassa vaarassa ovat nuoret

Oulussa ja Helsingissä ilmi tulleet lapsiin kohdistuneet epäillyt seksuaalirikokset ovat järkyttäneet ja herättäneet suuren poliittisen keskustelun. Teot ovat yksiselitteisesti tuomittavia. Tekojen taustoista ei tiedetä vielä paljon, mutta se tiedetään, että ainakin Oulussa nuoriin on haettu kontaktia sosiaalisen median kautta.Sosiaalinen media on erottamaton osa monen – niin nuoren, aikuisen kuin ikäihmisen – arkea. Ylipäänsä netinkäyttö on niin yleistä, että elämä tuntuisi kummalliselta ilman sitä. Netti avasi meille maailman, mutta se toi mukanaan uudenlaisia uhkia ja lieveilmiöitä, joista kaikkia emme vielä edes tunnista.Meiltä unohtuu helposti, että nuori törmää netissä asioihin, joista hänellä ei ole kokemusta ja joita hän ei osaa varoa. Lisäksi nuoret etsivät sitä tapaa, millainen käytös netissä tuntuu sopivalta ja oikealta. Siinä voi olla suuria ristiriitoja.Pelastakaa Lapset -järjestö selvitti asiaa viime vuonna. Kävi ilmi, että joka kolmas nuori kertoi nähneensä viimeisimmän vuoden aikana toisten nuorten tekemää seksuaalista häirintää digitaalisessa mediassa. Kyselyyn vastasi reilut 3000 iältään 12–17-vuotiasta. Tulokset näyttivät myös, että lapset ja nuoret tiesivät, ettei alastonkuvia saa jakaa eteenpäin digitaalisessa mediassa.Mutta sekin selvisi, että nuorista on melko hyväksyttävää lähettää itsestään esimerkiksi vihjailevia tai alastonkuvia seurustelusuhteessa. Lukioikäisistä näin ajatteli puolet. Tästä seuraa, että nuorista voi jäädä nettiin kuvia, joiden ei olisi pitänyt sinne ikinä päätyä. Kuvia, jotka voivat lähteä elämään omaa elämäänsä tai kuvia, joilla nuoria voi kiristää tai joita he myöhemmin katuvat. Sitä ei tule ajatelleeksi, kun on ihastunut.Ikäihmisillä riskit ovat erilaisia. He joutuvat toisenlaisten huijausten kohteeksi, koska älylaite avaa monelle entuudestaan tuntemattoman maailman. Läheisyydenkaipuu saa esimerkiksi lähettämään rahaa netin kautta tutuksi tulleelle ihmiselle. Mielessä ei edes käy, että ystävyyttä on tarjottu nimenomaan hyötymistarkoituksessa.Netissä on hyvin helppo esiintyä jonain toisena ja sosiaalisen median kanavat tarjoavat tähän loputtomasti mahdollisuuksia.Kouluille kaadetaan jatkuvasti lisää tehtäviä, mutta mitä enemmän lapsille ja nuorille joka luokka-asteella puhutaan netin ongelmista, sitä helpompi heidän on suojella itseään sieltä tulevia uhkia vastaan. Kodeissa asiasta pitää keskustella toistuvasti.Pienistä lapsista sanotaan, että he tarvitsevat aikaa oppiakseen käyttämään haarukkaa ja veistä. Netin kanssa monet aikuisetkin ovat samassa vaiheessa. Me vasta opettelemme ja alamme ymmärtää, että vaikka netti avasi meille maailman, se toi mukanaan uudenlaisia ikäviä asioita.