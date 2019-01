Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Brexit pysyy hämärän peitossa

Parlamentin alahuoneen

Seuraavaksi Mayn

Britannia äänesti EU-erosta yli kaksi vuotta sitten, ja eron on määrä astua voimaan alle kolmen kuukauden kuluttua maaliskuun lopussa.Kukaan ei silti vielä tiedä, mitä tämä niin sanottu brexit käytännössä merkitsee.Kukaan ei tiedä, eroaako Britannia ajallaan ja sovussa EU:n kanssa jo sovitulla tavalla, eroaako Britannia ilman sopimusta ovet paukkuen – vai lykkäytyykö tai peruuntuuko ero sittenkin.Britannian hallituksella on EU:n kanssa neuvoteltu ja EU:n 27 muun jäsenmaan hyväksymä erosopimus, mutta pääministeri Theresa May ei ole onnistunut saamaan sopimukselle Britannian parlamentin hyväksyntää.on tiistaina määrä äänestää EU-erosopimuksesta. Alun perin äänestyksen piti olla jo viime kuussa, mutta tappiosta varma May perui tuolloin äänestyksen yllättäen.Aikalisä ei ole vähääkään vahvistanut Mayn asemaa tai erosopimuksen kannatusta. Päinvastoin hänen poliittinen asemansa on vain heikentynyt eikä parlamentista löytyne tiistainakaan riittävää kannatusta erosopimukselle.Erosopimuksen kaatuminen parlamentissa ei kuitenkaan merkitse ainakaan suoraa päätä sopimuksetonta eroa tai muutakaan lopullista tulemaa. Se vain lykkää ratkaisun hetkeä – ja pitää brexitin merkityksen ja vaikutukset edelleen hämärän peitossa.Alahuoneessa yksi enemmistö vastustaa Mayn erosopimusta ja toinen eroa ilman sopimusta, mutta yhdelläkään tavoitteella ei ole enemmistön tukea. Osa erosopimuksen vastustajista haluaa ”paremman” sopimuksen, osa haluaa uuden kansanäänestyksen, osa haluaa lykätä tai perua koko eron ja osa haluaa kovan eron ilman sopimusta.Vaihtoehtoja – ja kuviteltuja vaihtoehtoja – on liian paljon minkään yhden oikeasti mahdollisen ja tarjolla olevan vaihtoehdon enemmistökannatukselle.on esiteltävä parlamentille ”suunnitelma B” viimeistään ensi maanantaina. Jos ja kun sekin kaatuu, siirtyy brexit-prosessi yhä selkeämmin hallitukselta parlamentin alahuoneen ohjaukseen.Tämä on taas uusi outo jakso kaikin puolin sekavassa brexit-prosessissa. Mutta tämä voi silti olla askel eteenpäin.Eroprosessin ottaminen entistä suoremmin parlamentin valtaan pakottaa parlamentin keskenään eripuraiset ryhmittymät sopimaan lopulta siitäkin, minkälaisen brexitin – ja tulevaisuuden – ne Britannialle haluavat.Yhteisymmärryksen löytyminen vaatinee enemmän aikaa kuin on käytettävissä, joten helpoin kompromissi lienee lisäajan hakeminen EU:lta.Sopiiko sopimuksen avaaminen tai edes lisäaika EU:lle, onkin taas toinen kysymys.