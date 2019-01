Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Koulukiusattua ei saa koskaan syyllistää

Ohjelmassa

Aivan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sysmän

Sen

kerrottiin, että Suomessa on alakouluja, joissa joka kolmas kyselyyn vastannut oppilas kertoo tulleensa jatkuvasti kiusatuksi.MOT tutki koulukiusaamista perehtymällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn koulukohtaisiin tuloksiin. MOT keskittyi alakouluihin.erityinen kohu nousi Sysmän yhtenäiskoulun rehtorin Tuula Vuorisen puheista. Vuorinen sanoi kummastelevansa joidenkin oppilaiden tarvetta korostaa omaa erilaisuuttaan, esimerkiksi seksuaalista suuntautumista ja huomion hakemista sillä tavalla. Suora sitaatti Ylen jutussa menee näin: ”Minusta on aika outoa, että jo 12-vuotiaat rupeavat ilmoittamaan olevansa homoja tai lesboja tai jotain tällaista. Siihen liittyy hyvin erikoinen pukeutuminen”.Pukeutuminen voi Vuorisen mukaan olla ”tosi hutsahtavaa”. Silloin kaverit voivat sanoa, että sähän näytät ihan huoralta, mikä tavallaan on jo rehtorin mukaan loukkaus ”mutta kun näyttää siltä”.Lausunnosta nousi kova metakka, ja aiheesta.Ilta-Sanomat tavoitti rehtorin tiistaina Ylen jutun julkaisun jälkeen ja IS:lle Vuorinen sanoi vastustavansa ehdottomasti kaikenlaista kiusaamista. Hän sanoi tiedostavansa, että Ylen haastattelusta saa käsityksen, että kiusattuja vähätellään, mutta näin ei hänen mielestään ole.vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Hildén puolestaan sanoi Ylelle, että Sysmässä on jo vuosien ajan oltu huolissaan koulun tilanteesta ja vanhempainyhdistykseen on tullut yhteydenottoja, joissa vanhemmat ovat kertoneet lapsensa kokeneen vakavaa kiusaamista. Tämän vuoksi lapset ovat joutuneet vaihtamaan koulua. Osa vanhemmista arkailee ottaa kiusaamista puheeksi koulun kanssa, koska he pelkäävät, että lapsi joutuu silloin hankaluuksiin.Jos tapauksesta haluaa etsiä jotain hyvää, niin nyt tässä maassa ainakin keskustellaan siitä, miten vahingollista kiusaaminen lapselle on, miten koulut asiaan reagoivat tai eivät reagoi, ja millaista tapaa puhua asiasta voidaan pitää hyväksyttävänä.voi ymmärtää, että kouluissa joudutaan käsittelemään vaikeita tilanteita. Lapset etsivät kasvaessaan tapaa ilmaista itseään, mutta niin heidän pitääkin tehdä. Koulun pitäisi olla siihen turvallinen ympäristö.Yksikään opettaja tai rehtori ei voi sanoa – tai edes vihjata – että kiusaaminen on lapsen tai nuoren oma vika. Että lasta kiusataan, koska hän pukeutuu huomiota herättävästi tai muuten ärsyttää käytöksellään. Sellainen puhe on yksiselitteisesti väärin.