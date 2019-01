Pääkirjoitus: Köyhyys tuskin katoaa tulonsiirtoja lisäämällä

Pääkirjoitus

kasvaminen sekä tunteet eriarvoisuuden lisääntymisestä ovat keskeisiä taustasyitä populismin nousuun useissa länsimaissa Suomea myöten.Yhtä yleisiä ovat populistiset julistukset, joiden mukaan köyhyys on syytä korjata tulonsiirtoja lisäämällä.Tavallisia patenttilääkkeitä ovat köyhien verotuksen keventäminen ja köyhille suunnattujen tukien lisääminen sekä näiden toimien rahoittaminen rikkaiden verotusta kiristämällä.Tällaisessa patenttilääkityksessä on kuitenkin vakavia puutteita ja haitallisia sivuvaikutuksia.suhteellisen pienten tuloerojen maassa köyhyyden kitkeminen tulonsiirtoja lisäämällä kilpistyy suurituloisten puutteeseen sekä ennestään eniten veroja maksavan kansanosan veroähkyyn.Maassa on aidosti suurituloisia yksinkertaisesti liian vähän, jotta heidän verotustaan kiristämällä olisi mahdollista rahoittaa tuntuvia uusia tulonsiirtoja.Korkeimpien veroasteiden lisäkorotuksista tuskin koituisi kaksista kevennystä köyhyyteen, vaikka rikkaat pysyisivät kiltisti maassa ja maksaisivat mukisematta veronsa. Mutta pettymys olisi sitäkin suurempi, sillä suuri osa heistä todennäköisesti muuttaisi tuloineen maasta.Esimerkiksi vuonna 2017 vain vähän yli puoli prosenttia Suomen kaikista tulonsaajista ansaitsi vuodessa 150 000 euroa tai sitä enemmän. Heidän osuutensa kaikista veronalaisista tuloista oli alle seitsemän prosenttia ja maksetuista veroista lähes 12 prosenttia.verotuloistaan valtio ja kunnat kokosivatkin muilta kuin kaikkein suurituloisimmilta. Näitä todellisia nettoveronmaksajia voinee luonnehtia tuloluokkien ylemmäksi keskiluokaksi ja alemmaksi yläluokaksi.Vuonna 2017 näillä kohtuullisten (35 000–54 999 euroa) ja kohtalaisten (55 000–149 999 euroa) vuositulojen kansalaisia oli alle kolmasosa kaikista tulonsaajista. He ansaitsivat noin puolet kaikista veronalaisista tuloista ja maksoivat kaksi kolmasosaa kaikista veroista.ei kuitenkaan voi perustaa näiden nettoveronmaksajien alati kiristyvän verotuksen varaan, sillä heidän verotuksensa on jo nyt EU:n kireimmästä päästä ja suuri osa heistäkin on tulonsiirtojen vastaanottajia.Onkin syytä epäillä, että verotuksen kiristäminen tulonsiirtojen lisäämiseksi jäisi tehottomaksi tai jopa haitalliseksi lääkkeeksi köyhyyden kitkemisessä. Se vain lisäisi keskiluokankin toimeentulovaikeuksia, velkaantumista ja yhä uusien tulonsiirtojen tarvetta.Tehokkaampaa lääkettä on kaikille vapaa mahdollisimman korkealaatuinen koulutus ja sitä kautta avautuva mahdollisuus työhön – ja koheneviin tuloihin.