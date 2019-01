Pääkirjoitus: Köyhyys ajaa epätoivoon – monen hyvätuloisen voi olla vaikea ymmärtää, miten rajua elämä niukkuudessa on

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Köyhyys ajaa epätoivoon – monen hyvätuloisen voi olla vaikea ymmärtää, miten rajua elämä niukkuu

Näyttää siltä, että hyvinvoiva Suomi ja epätoivon Suomi asuvat aivan eri maassa ja maailmassa.

lukijoilta, miten niukkuudessa eläminen on vaikuttanut heidän elämäänsä. Siis millaiseksi vähävaraisuus, köyhyys tai pitkäaikainen rahapula tekee elämän.Vastauksia tuli yli neljätuhatta. Niistä ei voi päätellä, miten yleinen ilmiö ihmisten kuvaama epätoivo on, mutta kyllä tuon kokoisen ihmismäärän kokemukset jotain todistavat.Esimerkiksi tällaisia vastauksia kyselyyn tuli: ”Eläkeiän oon ratkaissut niin, että tapan itseni myöhemmin. Ihmisten mielestä se on kamala ajatus, mun mielestä helpottava.”, ”On kuin kädet olisi sidottu, tai eläisi häkissä – ulospääsyä ei ole nähtävillä.”kuvaavat rajua epätoivoa. Itsemurha nähdään harkittuna ratkaisuna ongelmaan, josta ei vaikuta olevan mitään muuta keinoa ulos.Tuollaisesta puheesta yhteiskunnan – meidän jokaisen – hälytyskellojen pitäisi soida. Miten ihmiset ovat tilanteessa, josta ei heidän mielestään ole muuta ulospääsyä kuin itsensä surmaaminen?Kyselyssä korostuivat tietyt ihmisryhmät, esimerkiksi yksinhuoltajat ja yksinyrittäjät. Kun perheen toimeentulo on yhden ihmisen vastuulla, paine on valtava. Vaikka töitä olisi, moni sinnittelee, sillä palkka ei riitä arjen menoihin. Asunto onnistutaan pitämään ja pöytään saadaan ruokaa, mutta mihinkään muuhun rahaa ei ole. Arki on jatkuvaa taiteilua ja varautumista. Pienikin epäonni saattaa sekoittaa koko paletin.omasta tilanteesta herättää myös raivoa. Kyselyyn tuli vastauksia, joissa uhkaillaan päättäjiä väkivallalla. Tai sitten viha kääntyy tällaiseksi puheeksi: ”Nykyään ihminen on vain menoerä valtion kukkarossa. Minä voin tulla siihen riviin, jossa köyhät ammutaan. Loppuu tämä kituminen.”Näyttää siltä, että hyvinvoiva Suomi ja epätoivon Suomi asuvat aivan eri maassa ja maailmassa. Monen hyvätuloisen voi olla vaikea ymmärtää, miten rajua elämä niukkuudessa on. Tai miltä tuntuu, kun köyhyys siirtyy sukupolvelta toiselle eikä kierrettä saa poikki.Voi vain arvailla, miltä köyhyydessä elävästä tuntuu puhe hyvästä työllisyysasteesta. Todisteena, että nyt Suomella menee hyvin, mutta jotta menisi vielä paremmin, kaikkien on syytä tehdä parhaansa.eduskuntavaaleihin valmistautuville poliitikoille niukkuuskysely antaa ajattelemisen aihetta. Se näyttää, että köyhyys ilmenee hyvin monella eri tavalla. Että työtätekevä ihminen voi ajautua köyhyyteen ja syvään epätoivoon. Ihmisten antamat vastaukset ovat raju kuvaus siitä Suomesta, jonka piti olla maailman onnellisin maa. Näitä ihmisiä ei voi jättää oman onnensa varaan.