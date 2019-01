Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: 15 vuotta ja sama meno jatkuu – ”Voisitko laittaa jotain vähän kireämpää päälle?”

2000-luvun alkua. Olin alle 30-vuotias. Lehtitalon johtotehtävissä ollut henkilö kutsui harrastusseuran kavereitaan tutustumaan toimitukseen. Tarvittiin joku kertomaan vieraille toimittamisesta ja median arjesta, ja satuin olemaan iltavuorossa. Menin mielelläni, sillä olin innoissani toimittajan työstä. Sanoin, että jos heillä on erityisiä aihetoiveita, niin haluaisin kuulla niistä etukäteen, sillä halusin valmistautua hyvin.Ei ollut. Hyvin lähellä eläkeikää olevan johtajan ainoa toive oli: ”Voisitko sitten laittaa jotain vähän kireämpää päälle.”En muista, mitä laitoin päälle. Mutta sen muistan, miten paljon raivoistuin ja kävin kysymässä silloiselta esimieheltäni – muutamalla kirosanalla höystettynä – millainen työpaikka tämä oikein on. Hän punastui. Veti syvään henkeä. Pyysi anteeksi toisen puolesta ja sanoi: ”Pari kuukautta, Heidi, enää pari kuukautta, niin hän on eläkkeellä. Hän on tottunut vähän toisenlaiseen käytökseen työpaikoilla kuin me.”on nyt reilut 15 vuotta. Luulin tosissani, että tyyli työpaikoilla on muuttunut ja noista ajoista on menty paljon eteenpäin. Että tuollaiset törpöt ovat muinaishistoriaa. Ja että viimeistään #metoo teki tehtävänsä.kuuntelin heti vuoden alkuun rahoitusalalla työskentelevää naista. Ikää alle 30 vuotta. Hänen työpäiviinsä kuuluu sietää vähättelyä, esineellistämistä, uhkailua potkuista, jos työt eivät suju, hieman liian pitkään alaselällä viipyvää kättä. Lisäksi tulee työtehtäviä, joiden aikataulu on mahdoton – esimerkiksi myöhään illalla tulevia töitä, joiden pitää olla aamulla valmiit.Työyhteisössä kuunnellaan puheita, joissa kenen tahansa lähipiirissä syntynyttä tyttövauvaa kuvataan sanomalla: ”Harmi kun tuli tuollainen valuvikainen.” Viesti työyhteisöön on selvä: pojat ovat parempia, arvokkaampia, tämä on miesten maailma. Paitsi että kun esimiehen oma ikä on haarukassa 55–60 vuotta, niin ei hän oikein siedä nuoria miehiäkään. He ovat uhka.Nyt esimies on alkanut ehdotella ulkomaanmatkaa. Käytäisiin tutustumassa alan toimijoihin maailmalla. Nuori nainen sanoo, että mikään mahti maailmassa ei saisi häntä lähtemään matkalle esimiehen kanssa.kertomusta kasvavan hämmennyksen vallassa. Yleistyksiä pitää varoa, mutta en olisi uskonut, että millään työpaikalla voi enää käyttäytyä tuolla tavalla. Esimerkin henkilö on mies, mutta rehellisyyden nimissä myös naisesimiehet voivat käyttäytyä huonosti.Selvää on, että tuollaista käytöstä ei pidä sallia eikä sietää. Siihen itsestäänselvyydet sitten loppuvatkin. Miten ottaa asia puheeksi? Miten toimia, kun asiasta on sanottu, mutta se ei vaikuta käytökseen? Miten pitää itsensä terveenä kovassa henkisessä paineessa? Paras suunnitelma kun on etsiä uusi työ ja lähteä sinne hyvissä voimissa.kysymys on, mikä on esimiehen oman esimiehen vastuu. Joku hänet on asemaansa valinnut. Jokaisesta organisaatiosta löytyy se henkilö, joka tekee lopullisen päätöksen, millaista käytöstä sallitaan. Sellaistako, että työntekijät sairastuvat?on pahasti pielessä, jos ja kun 15 vuodessa ei ole tapahtunut tämän enempää kehitystä. Uskoin vakaasti, että nyt työelämään tulevat alle 30-vuotiaat naiset ja miehet eivät joudu sietämään tuollaista käytöstä. Työelämän piti olla muuttunut, käytöskoodien piti olla selvät.Mutta ei. Törpöt sikailevat edelleen työpaikoilla.Siksi asiasta on puhuttava ja kirjoitettava, kunnes viimeinenkin omilla työelämäsäännöillään elävä ymmärtää, missä menee raja.