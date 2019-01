Pääkirjoitus

Suomen rikoshistorian karmeimpiin murhiin osallistuneiden Virpi Buttin ja Janne Hyvösen vapautumiset vankilasta käynnistivät vilkkaan keskustelun elinkautisvankien tuomioista: milloin raakoja rikoksia tehneet voidaan katsoa kelvollisiksi palamaan yhteiskuntaan (IS 29.12.2018)? Butt vapautui ehdonalaiseen viime vuoden lopussa, Hyvönen astelee vankilan portista ulos ehdonalaiseen maaliskuun alussa. Helsingin hovioikeus perusteli vapaaksi päästämistä sillä, että Butt on ollut telkien takana yli 14 vuotta.Vapauttamista puolsivat hovioikeuden mukaan onnistunut sijoittaminen avolaitokseen syksystä 2016 lähtien ja siellä tapahtunut myönteinen kehitys.Butt ja Hyvönen syyllistyivät 2000-luvun alussa kahteen poikkeuksellisen törkeään henkirikokseen. Ensimmäinen Hyvösen murhaama uhri oli 29-vuotias mikkeliläinen tuttu, joka oli seurustellut Buttin kanssa aiemmin lyhyen aikaa. Mies vietiin baari-illan jälkeen sammumispisteessä Buttin asuntoon, jossa Hyvönen puukotti hänet kuoliaaksi. Murhan jälkeen ruumis paloiteltiin – ja Hyvönen söi miehen lihaa. Vuotta myöhemmin oli Butt murhasi 26-vuotiaan miehen, johon oli tutustunut vasta päivää aiemmin. Murhan jälkeen nainen pyysi apua paloitteluun Hyvöseltä, joka suostui. Vuonna 2004 molemmat tuomittiin Tampereen käräjäoikeudessa elinkautisiin vankeusrangaistuksiin.Hovioikeus teki vapauttamispäätöksen, vaikka Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut Buttin vapauttamista. Oikeuspsykiatrisessa kokonaisarviossa hänen riskinsä syyllistyä uudelleen väkivaltarikokseen arvioitiin korkeaksi. Nyt on pakko kysyä, mitä Rikosseuraamuslaitoksen lausunnoilla ylipäätään tehdään, jos niillä ei juuri tässä tapauksessa ole merkitystä.Eikö virasto ole paras asiantuntija arvioimaan tuomiostaan vapautuvien rikollisten vaarallisuutta ympäristölleen?Kun katsoo paloittelumurhasta tuomitun Buttin rikoshistoriaa, hovioikeudella toivottavasti on parempaa tietoa päätöksensä taustalla. Tavallinen kansalainen on ymmällään ja aidosti myös peloissaan – uhrien omaisista puhumattakaan. Tuoreessa muistissa on sarjakuristaja Michael Penttilä, joka murhasi naisen oltuaan vapaalla.Kukaan ei tavoittele yhteiskuntaa, jossa kovan luokan väkivaltarikolliset pidetään telkien takana loputtomiin, mutta nykyinenkään systeemi ei toimi, eikä vastaa kansan oikeustajua.Lainsäädäntöä voisi poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa tiukentaa, lisäksi hovioikeus ja Rikosseuraamuslaitos voisivat avata enemmän perusteita, joilla vankilasta vapautuvien väkivaltariskiä arvioidaan. Päihteettömyys ja hyvä käytös vankilassa voivat tarkoittaa, että ihminen on aloittanut uuden elämän. Aina ei valitettavasti käy niin, että vapautuva vanki olisi jättänyt väkivaltaisen käyttäytymisensä vankilan muurien sisälle.Yleisellä tasolla on tärkeää uskoa, että ihminen voi muuttua, mutta yksittäisissä tapauksissa saattaa joskus olla paikallaan, että vanki istuisi mieluummin muutaman vuoden enemmän kuin vähemmän.