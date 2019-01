Pääkirjoitus: Niinistö ohjeisti Suomeen haluavia – vahva presidentti voi puhua harvinaisen suoraan myös maahanmuuton ongelmista

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Niinistö ohjeisti Suomeen haluavia – vahva presidentti voi puhua harvinaisen suoraan myös maahan





Sauli Niinistö valittiin valitsijayhdistyksen ehdokkaana vuosi sitten tammikuussa toiselle presidenttikaudelleen murskaluvuin. Kansalaiset luottavat Niinistöön lähes liikuttavan yksimielisesti. Niinistön huima kannatus vaaleissa tuo väistämättä eteen kysymyksen presidentin valtaoikeuksista: miten Niinistö niitä aikoo käyttää koko kansan presidenttinä? Kansan antama mandaatti on ikään kuin isompi kuin perustuslain kirjain. Perustuslain mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä hallituksen kanssa, mutta sisäpolitiikassa presidentillä ei ole kuin muodollista valtaa.Presidentin valtaoikeudet ovat nykyään vaatimattomammat kuin vaikkapa Urho Kekkosen aikaan (1956–1981), jolloin presidentin sana oli laki sekä sisä- että ulkopolitiikassa – ja myös niissä asioissa, jotka eivät edes presidentille suoranaisesti kuuluneet. Jos Niinistön hirmukannatusta ja vaalien jälkeisiä mielipidekyselyjä katsoo, kansa ilmeisesti jollakin tavalla kaipaa johtajaa, joka laittaisi asiat paikalleen.Tästä syystä Niinistön toisen kauden ensimmäistä uudenvuodenpuhetta odotettiin mielenkiinnolla.Realistisen, hyvin rakennetun tv-puheen sisällössä liikuttiin kansainvälisissä ja kotimaisissa huolenaiheissa, runoutta unohtamatta.Huolia toki riittää.Lähellä ja kaukana.Niinistön johdolla Suomi on tehnyt voitavansa kansainvälisen politiikan saralla, huippuna heinäkuussa Helsingissä järjestetty presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin kokous. Nyt tätä samaa välitystaitoa on tarjolla.Venäjän ja Yhdysvaltain vetäytyminen aserajoitussopimuksista, kuten keskimatkan ohjusten kieltämisestä, heittää synkän varjon Euroopan ja sitä kautta myös Suomen ylle. Tästä Niinistö on huolissaan. Asialle on tehtävä jotain nyt, siksi Suomi tarjoaa välittäjän roolia – sitä samaa kuin silloin, kun sopimuksista edellisen kerran neuvoteltiin 1980- ja 1990-luvuilla.Liikkuiko presidentti puheessaan valtaoikeuksiensa ulkopuolella? Ottiko hän kantaa asioihin, jota eivät hänelle kuulu? Ei suoranaisesti, mutta jotain kuitenkin. Niinistö viestitti, että Suomi tarvitsee tulevaisuudessa maahanmuuttoa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Hän muistutti, ehkä keskivertoa vahvemmin siitä, että Suomeen tulijoiden, turvapaikanhakijoiden tai maahanmuuttajien, pitää myös sopeutua suomalaiseen kulttuuriin ja lainsäädäntöön: turvaa saaneet eivät voi itse luoda turvattomuutta ympärilleen.Niinistö sysäsi kollektiivista vastuuta myös maahanmuuttajaryhmille itselleen. Heidän on huolehdittava omistaan. Tästä teemasta on keskusteltu muun muassa Oulussa poliisitutkinnassa olevien seksuaalisten hyväksikäyttötapausten yhteydessä. Epäillyt tekijät ovat ulkomaalaistaustaisia.Vaikka Niinistö ei Oulua erikseen maininnut, puheen vaikutteet ovat selvät.Tänne tulevien pitää noudattaa Suomen lakeja.Muuta tietä ei voi olla.