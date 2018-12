Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Joulurauha on julistettava poliitikoillekin!

metsien riistaeläimillekin julistetaan joulurauha, sellainen on syytä julistaa myös poliitikoille – tuolle parjatulle ihmisjoukolle, joka tekee nurkumatta työtä koko kansan parhaaksi, yleensä ilman kiitosta. Näin joulun kunniaksi kehukaamme poliitikkoja kerrankin, isoimmasta pienimpään. KutenJuhani toteaa jouluisessa Impivaarassa: ”Syödään ja juodaan, pojat, sillä nyt on meillä joulu, joulu kaikilla, niin elikoilla kuin ihmisilläkin.” Eli olkoon tämä ikään kuin pieni journalistinen joululahja edustuksellisen demokratiamme urhoollisille ritareille. Kyllä he parhaansa maan eteen tekevät, kukin toki tavallaan.pääministeri Juha Sipilästä (kesk). Uhratkaamme kinkun paistamisen välissä tovi pohtiaksemme vaikkapa pääministerin kalenteria. Aamusta iltaan jatkuvaa menoa, viikonloput päälle. Kotimaan kiemuroista yhtäkkiä EU:n huippukokoukseen. Oppositio ei anna hetken rauhaa, eikä media, ay-liikkeestä puhumattakaan. Rääkki on lujaa, harva sitä edes ymmärtää. Mutta talous on kääntynyt nousuun, samoin työllisyys, kuten Sipilä lupasikin. Mainio mies!Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) puolestaan lukee budjettiesityksiä silmät sirrillään kuuppalampun valossa öitä myöten. Sote, valtionvelka ja vastuu painavat. Joulun alla Orpon tilikirjoihin ilmestyi yllättäen pari miljardia kuin enkeleitä paimenille Luukkaan evankeliumissa. Rahat ministeri käytti vastuullisesti velan maksuun, eikä tuhlannut maailman tuuliin. Poliitikko parhaasta päästä!helppoa oppositiojohtaja Antti Rinteelläkään (sd)? Ei ole, ei. Koko ajan pitää olla hallituksen kimpussa, valppaana kuin vahtikoira. Vaihtoehtobudjettia ja -ohjelmaa täytyy tehdä. Paine on hirmuinen, pitää päästä valtaan, pääministeriksi, ja vetää toverijoukko seuraavan hallitukseen, muuten käy katalasti. Sellaista on oppositiojohtajan elämä. Vaan niinpä on Rinne nostanut puolueensa kärkeen gallupeissa. Mies paikallaan!Pekka Haavisto (vihr) otti tuuliajolle joutuneen puolueensa huostaansa vastuuta kaihtamatta. Presidentinvaaleissa hiottu rauhallisuus ja kokemus vakuuttavat, nyt koulutetut naiskannattajatkin uskaltavat ilmaista kannatuksensa vihreille ilman että häpeänpuna nousee kasvoille. Aivan esimerkillinen johtohahmo!Vasemmistoliiton Li Andersson! Jokaisen poliitikkomittauksen suosikki ei ole saanut paikkaansa ilman lujaa, sinnikästä työtä. Sosiaalipolitiikka on päässä järjestyksessä aina kuin notaarin kirjahylly, esiintymiskyky rautaa ja uhrimieliala suuri – köyhyyden vastaisiin taisteluihin Andersson lähtee kuin teeri kiepistä heti kun kutsu kuuluu! Oivallinen poliitikko!Jussi Halla-aho johtaa perussuomalaisia Brysselistä asti ja samaan aikaan tarkkailee haukankatseellaan kotimaan maahanmuutto- ja rikostilastoja kilpi kirkkaana! Ei onnistu joka pojalta, erityisen hieno mies!Sari Essayahia ei voi ylistää kylliksi. Eduskunnassa häntä arvostetaan yli puoluerajojen tolkun ihmisenä, muista huolehtijana. Suorastaan uljas henkilö! Rkp:n Anna-Maja Henriksson, tuo Pohjanmaan rannikon sisupussi, on osaltaan näyttänyt että puoluetta ja isänmaata voi palvella sekä hallituksesta että oppositiosta. Uhrautuva, esimerkillinen nainen!Sinisten Sampo Terho jää nyt viimeiseksi, muttei lainkaan vähäisimmäksi. Kannatus on reilun prosentin mittaa, mutta Terho on kuin muutkin ministerit! Sisukkaaseen Terhoon onkin hyvä lopettaa tämä joulukirjoitus yhä Aleksis Kiveä mukaillen: Viimein tulee hännän huippu, Pikku-Terho, liukas luikku, sinisten tiuskea rakki. Ja pannaan loputkin Kivestä: Siinä onpi poliitikkosarja, jalo niinkuin sonni(nauta)karja.Yhtä kaikki: Hyvää ja rauhallista joulua kaikille politiikan sankareille!Kirjoittaja on Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.