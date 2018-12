Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ylimääräistä rahaa ei ole

Maanantaina valtiovarainministeriö kertoi, että talouden huippusuhdanne on taittunut ja kasvu on palautumassa lähemmäs normaalia vauhtia. Ministeriö arvioi talouskasvun hidastuvan ensi vuonna 1,5 prosenttiin. Tiistaina Suomen Pankki (SP) sanoi, että talouden voimakkain kasvuvaihe on ohi ja arvioi talouskasvun hidastuvan tuntuvasti ensi vuonna. SP:n arvio on, että bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna 1,9 prosenttiyksikköä.Paljon on puhuttu myös kestävyysvajeesta. Suomen Pankin arvion mukaan se on yhä noin kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtiovarainministeriö taas sanoo, että kestävyysvaje on lähes neljä prosenttia.Suomen Pankin pääjohtaja selitti lukujen eroa sillä, että vaikka laskelmien taustat ovat hyvin samanlaiset, tiettyjä eroja on. Ministeriön kestävyysvajelaskelmat yltävät pidemmälle kuin keskuspankin.Näköpiirissä on siis suhteellisen pian hidastuvaa kasvua ja pidemmän päälle ongelmia kestävyysvajeen kanssa. Kestävyysvajeen suurimmat ongelmat tulevat siitä, että väestön vanheneminen lisää julkisen talouden menoja, ja uusi väestöennuste heikentää kestävyysvajetta entisestään. Vaikka aluksi se, että lapsia on ennakoitua vähemmän, pienentää julkisia menoja, koska silloin tarvitaan myös ennakoitua vähemmän päivähoito- ja koulupaikkoja.Eikä tässä vielä kaikki. Valtiontalouteen ilmestyi viime viikolla kuin yllätyksenä rahaa. Loppuviikosta kävi ilmi, että Suomi pääsee lyhentämään velkaansa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. HS (16.12.) kysyi valtiovarainministeri Petteri Orvolta (kok), mistä rahat ovat tulleet, mutta yksityiskohtaista selitystä ei vielä ole. Yksi selittävä tekijä on, että valtion omistama rahoitusyhtiö Finnvera maksaa etuajassa takaisin valtiolta saamansa lainat ja se tuo kassaan kerralla puolentoista miljardin tulot.Kun kaikki nämä luvut huomioi – ja lisää niihin vaalivuoden paineet – on selvää, että pian alkaa kiivas riitely rahasta. Kysytään, miten hallitus ei osannut arvioida, että se pystyy vähentämään velkaa. Ja miten hallituksella on varaa veronkevennyksiin ja velanmaksuun, mutta sosiaalietuuksia on silti leikattava. Molemmat näkökulmat ovat perusteltuja.Vaikka valtio nyt pystyy leikkaamaan velkaansa, pidemmän päälle velkaantuminen jatkuu. Myös kestävyysvaje ja odotettua heikompi syntyvyys ovat pitkän aikavälin asioita. Lähiajan talousnäkymiin taas vaikuttavat asiat, joihin meillä ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia, kuten esimerkiksi kauppasota. Vaikka siltä voi näyttää, ylimääräistä rahaa ei ole.