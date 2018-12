Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomen hallitus kehuskelee velan lyhentämisellä – Euroopan kuohunta voi vielä pilata ilon

Suomessa

Jos luottamusta hallituksiin ei ole, EU:n talouspolitiikka ratkaistaan Euroopan kaduilla.

Kun EU:n isot norsut ottavat yhteen, Suomen pikku edistysaskeleiden jäljet tallautuvat äkkiä pois.

EU

