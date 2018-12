Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomellakin on rästejä ihmisoikeuksissa

hdistyneiden kansakuntien YK:n ihmisoikeuksien julistamisesta on kulunut 70 vuotta, mutta julistusten lupauksista on yhä monin paikoin suuri osa täyttämättä.Räikeimpiä ihmisoikeusloukkauksia esiintyy niissä lukuisissa maissa, joissa kansalaisia tai kokonaisia kansalaisryhmiä vainotaan ja kohdellaan kaltoin ja joissa kansalaisilta puuttuu tasa-arvoinen oikeus sanan, liikkumisen, uskonnon ja kokoontumisen vapauteen.Suomi ja muut Pohjoismaat kuuluvat kaikista maailman maista siihen valitettavan pieneen vähemmistöön, jossa kansalaisille luvatut keskeiset perusoikeudet ovat suhteellisen kattavasti käyneet toteen.Mutta eivät meilläkään kaikki perusoikeudet ole sitoumusten edellyttämällä tolalla.taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, joka on yksi YK:n ihmisoikeussopimuksista.Sopimus takaa jokaiselle oikeuden työhön, ja se velvoittaa sopimusvaltiota toimenpiteisiin, joilla saavutetaan vakaa taloudellinen, sosiaalinen ja sivistyksellinen kehitys sekä täystyöllisyys. Ei siis siedettävä eikä edes kohtalainen työllisyys vaan täystyöllisyys.Mikä tahansa työ ei täytä sitoumusta, sillä sopimuksen mukaan työstä maksettavan palkan tulee riittää kohtuulliseen toimeentuloon työn tekijälle ja hänen perheelleen. Ellei palkka riitä, on tyydyttävä elintaso turvattava sosiaaliturvalla.Jokaisen oikeus työhön ja välttämättömään toimeentuloon on kirjattu myös Suomen perustuslakiin.Suomessa oli lokakuussa tilastosta riippuen vähän alle tai yli 200 000 työtöntä. Suotuisamman tilastointitavan mukainen työttömyysaste oli vähän yli kuusi prosenttia ja työllisyysaste lähes 72 prosenttia.Työllisyys on toki kohentunut, mutta ihmisoikeuslupausten täystyöllisyys on silti kaukana suomalaisesta arkitodellisuudesta.Samoin kohtuullisen toimeentulon lupaus on toistaiseksi osin täyttämättä.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut (Taloussanomat 23.11.), että yksin vuokralla asuva alle 45-vuotias tarvitsee elämiseen asumiskulujen jälkeen vähintään 669 euroa kuukaudessa. Perusturva on 488 euroa.THL:n mukaan lähes puoli miljoonaa suomalaista kituuttaa laitoksen määrittelemän minimibudjettiköyhyysrajan alapuolelle jäävillä tuloilla.Työllisyys- ja toimeentulolupausten laistaminen on pienempi paha kuin kansalaisten vainoaminen. Mutta lieventävä seikka ei muuta muuksi sitä, että näiden talouslupausten osalta Suomikin on ihmisoikeusrikkuri.