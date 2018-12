Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Yli 30-vuotias ei ole vanha koodariksi

Tarkoitus on, että koulu vastaa Suomea vaivaavaan koodaripulaan. Aluksi kouluun otetaan sata opiskelijaa ja ensimmäisen vuosikurssin on tarkoitus aloittaa ensi vuoden kesällä.Koulun toiminnasta vastaa säätiö, mutta Supercell aikoo investoida kouluun 8–10 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Supercell ei kouluta koodareita vain itselleen, vaan tarkoitus on, että koulusta valmistuvat työllistyvät laajasti eri puolille ohjelmistoalaa.Kouluun on haettu mallia Pariisin vastaavasta koulusta, joka kulkee nimellä École 42. Sen on perustanut ranskalainen miljonääri. Helsingin koulun nimeksi tulee Hive Helsinki.Koulu toimii esikuvansa mukaisesti varsin eri tavalla kuin perinteiset koulut. Koulussa ei esimerkiksi ole lainkaan opettajia, vaan opiskelijat opettelevat ratkaisemaan annettuja tehtäviä itsenäisesti. Tarkoitus on myös, että opiskelijat oppivat toisiltaan ja valtaosa töistä tehdään ryhmätöinä.Koulua johtaa Minna Kivihalme, joka viimeksi on toiminut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ohjelmajohtajana.Uuden koulun perustaminen on nerokas ajatus. Julkisuudessa puhutaan jatkuvasti koodaripulasta ja esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva on arvioinut, että ohjelmistoalalla olisi töitä tällä hetkellä 9 000 työntekijälle.Erittäin hyvää on myös se, että kouluun toivotaan hakijoita hyvin erilaisista taustoista. Pääsykoe mittaa loogista päättelykykyä eikä aikaisempaa koodauskokemusta tarvita. Pääsykokeen läpäisseet pääsevät kuukauden mittaiselle intensiivijaksolle, jonka tarkoituksena on selvittää, ketkä ovat riittävän motivoituneita ja lahjakkaita. Intensiivijakson läpäisee arviolta joka kolmas ja heistä tulee virallisesti koulun opiskelijoita.Yhden suuren virheen lanseerauksessa Hive Helsinki teki. Se ilmoitti, että kouluun voi hakea kuka tahansa 18–30-vuotias. Jos tarkoitus on hakea eri taustoista tulevia ihmisiä, joista osalla toivotaan jo olevan alla muun alan tutkinto, 30-vuoden ikäraja on todella alhainen. Ikäraja antaa myös erittäin ikävän kuvan työmarkkinoista. Ylen A-studiossa keskiviikkoiltana vieraillut Minna Kivihalme sanoi, että kyse on aloitusvaiheen ikärajasta. Sisarkoulujen kokemukset ovat osoittaneet, että tuon ikäryhmän ihmisistä tulee hyvä aloituskokoonpano. Hänen mukaansa erittäin suurella todennäköisyydellä myöhemmin vanhemmatkin pääsevät mukaan.Se olisi enemmän kuin suotavaa. Nyt syntyy vaikutelma, että yli 30-vuotiaat ovat liian vanhoja koodareiksi. Ja sellainen mielikuva on mieletön.