Pääkirjoitus: Rahan nostamisesta tuli todella hankalaa – erityisesti vanhukset ovat vaikeuksissa

Matka pankkiin kestää autolla 45 minuuttia ja käteisnostoja voi tehdä muutaman tunnin ajan. Pankkiin menevät eläkkeet, siellä käydään maksamassa laskut ja nostamassa käteistä rahaa. Kerralla nostetaan useampi tuhat euroa ja kotona ne laitetaan hyvään talteen.Tätä on Suomi vuonna 2018.Esimerkki on tosielämästä. Kyse on Etelä-Suomessa asuvasta iäkkäästä pariskunnasta. Heillä ei ole internet-yhteyttä eivätkä he osaa käyttää käteisautomaattia. Jos mentäisiin vähänkin pohjoisemmaksi Suomea, matka pankkiin kestäisi todella paljon kauemmin.Käteispalvelusta ja niiden huonosta saatavuudesta ärähti viime viikolla myös Suomen Pankki. Taloustoimittajien vierailua isännöinyt johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki piti puheen, josta kävi selväksi, että nykymenoa ei hyvällä katsota. Välimäki sanoi pankin saaneen useita kanavia pitkin tietoa siitä, että käteispalveluiden supistuminen on tapahtunut monin paikoin liian nopeasti. Osa kansalaisista on jäänyt ilman tarvitsemiaan palveluita.Suomalaiset nostavat käteistä käteisautomaatista. Käteispalvelua tarjoavien pankkikonttoreiden lukumäärä on supistunut voimakkaasti ja ”jäljellä olevissa paikoissakin palvelua tarjotaan usein varsin rajoitetusti”, kuten Välimäki asian ilmaisi.Suoremmin sanottuna työssä käyvä ihminen ei ehdi pankkiin konttorin aukioloaikana. Kävin katsomassa oman pankkini kotikonttorin aukioloaikoja – en ehtisi sinne yhtenäkään päivänä.Viimeksi kävin paikanpäällä pankissa hoitamassa pankkiasioita äitini kanssa. Se oli hämmentävä kokemus. Aika oli varattu hyvissä ajoin, keskelle päivää. Pankin ovella asiakkaat käytännössä luokiteltiin ja katsottiin, mihin jonoon tai penkille kenenkin oli asetuttava. Olin muutama kuukausi aikaisemmin käynyt kuuntelemassa kyseisen pankin konsernijohtajaa. Siinä puheessa asiakas oli tärkein – pankin eteisessä tuo tunne ei jäänyt päällimmäisenä mieleen.Helsingin ydinkeskustassa voi silti olettaa saavansa hyvää palvelua. Jo Keski-Suomesta löytyy pinta-alaltaan suuria kuntia, joissa on hyvin rajatut pankin aukioloajat ja yksi käteisautomaatti.Suomen Pankin Välimäen puhe oli yllättävän raikas kannanotto, sillä yleensä keskuspankista kommentoidaan asioita varovasti. Liikepankkien lisäksi osansa saivat myös kaupat. Monessa kaupassa voi tehdä käteisnostoja ostosten yhteydessä, mutta palvelu ei ole yleisesti kaikkien kauppojen tarjonnassa. Eivätkä kaikki palvelua tarjoavat kauppaketjut tarjoa sitä kaikkien pankkien asiakkaille.Vaikka suurin osa suomalaisista maksaa käteisellä vain silloin tällöin, reilu kymmenen prosenttia kertoo käteisen olevan heille pääasiallinen maksutapa näytti Suomen Pankin kysely. Kyse ei ole vain vanhuksista, sillä esimerkiksi talouden hallinnan kanssa kamppailevat nuoret tarvitsevat käteistä.Yksi käteisnostojen ongelmista on, että ne voivat maksaa asiakkaalle. Tuomas Välimäki vaatikin, että asiakkaalla on oltava oikeus tehdä tililtään kohtuullinen määrä ilmaisia käteisnostoja. Hänelle, käytännössä siis keskuspankille, kohtuullisuus tarkoittaa kertaa viikossa.Pankeilta tuntuu välillä unohtuvan, että ihmisellä on oikeus omiin rahoihinsa. Ilmainen käteisnosto kerran viikossa on erittäin kohtuullinen vaatimus. On hurjaa, että Suomesta löytyy ihmisiä, jotka nostavat tuhansia euroja kerralla ja säilyttävät rahoja kotona. Se ei ole ihmisen itsensä eikä pankin kannalta järkevää kehitystä. Pankit muuttuvat nyt niin nopeasti, että osa asiakkaista uhkaa pudota kyydistä.