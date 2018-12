Pääkirjoitus: Kauppasodassa lievä liennytyksen yritys

Pääkirjoitus

Argentiinassa pidetyn G20-maiden huippukokouksen ainoa varsinainen saavutus oli, että suurimpien talousmahtien välinen kauppasota ei pahenekaan ensi vuoden alussa niin kuin uhkasi käydä.Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi maansa pidättäytyvän uusista Kiinan vastaisista tullien korotuksista ja Kiinan presidentti Xi Jinping lupasi maansa kasvattavan tuontiaan Yhdysvalloista.Sopimus syntyi Trumpin ja Xin keskinäisessä päivälliskokouksessa, jota Trump kehui ”ällistyttäväksi ja tuotteliaaksi tapaamiseksi, josta koituu rajoittamattomia mahdollisuuksia niin Yhdysvalloille kuin Kiinallekin”. Xi kehui tapaamista ”varsin mieluisaksi”.Ilman Trumpille ominaista ylenpalttista liioittelua sopimusta voi pitää pienenä askeleena suotuisaan suuntaan. Mutta ei kuitenkaan käänteen tekevänä enteenä kauppasodan päättymisestä tai edes aselevosta.liennytysyritys on voimassa kolme kuukautta, joten uhka tullien korotuksista ja vastatoimista siirtyy vain hetkeksi taka-alalle mutta ei katoa. Kauppasuhteita hiertäneet ongelmat ovat ennallaan.On täysin mahdollista, että maailman finanssimarkkinat tervehtivät sopimusta ainakin lyhytaikaisella kurssinousulla, sillä onhan mikä tahansa lieväkin kauppasovun enne parempi uutinen kuin ennestään kireiden kauppasuhteiden kiristyminen lisää.Edes määräaikaisen ja edes lievästi liennytykseltä vaikuttavan sopimuksen syntyminen kertoo, että kauppakahinoinnin haitat tuntuvat jo kummankin pääpukarin, Yhdysvaltain ja Kiinan, talouksissa – ja presidenttien asemassa.Tämän vuoden mittaan kansainvälisen kaupan ja talouden kasvu on hidastunut. Näin on käynyt Kiinassa ja useissa muissa kehittyvissä talouksissa mutta myös Länsi-Euroopassa ja ennusteiden mukaan pian Yhdysvalloissakin.on normaalia suhdannevaihtelua, mutta osansa siitä selittänee juuri tulleista ja vastatulleista tämän vuoden kuluessa asteittain kiristynyt kauppakahinointi.Uhoamisesta ja kahinoinnista jo koituneet haitat, kuten epävarmuus ja kasvun hidastuminen, ovat kenties osaltaan edistäneet Trumpin ja Xin sovitteluhalua.Siksi he olisivat todennäköisesti tapailleet sopua ilman G20-kokoustakin. Nyt G20 jäi Trumpin ja Xin tapaamisen kulissiksi.G20 perustettiin kymmenen vuotta sitten ”kansainvälisen politiikan johtavaksi toimijaksi”. Saavutukset ovat olleet tavoitteeseen ja maailman ongelmiin verrattuna vaatimattomia.Jos tämä todella on parasta, mihin maailman johtajat kykenevät, ei ihme, että kriisejä riittää.