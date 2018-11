Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomikin voimistaa euromaiden keskinäistä eripuraa

Euroopan

EU-maat ovat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroalueen kriisit ovat paljastaneet euron vakavia valuvikoja.

Kriisivuosien kuluessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurista euromaista

Suomi on omaksunut

Tässä kiistassa

unionin (EU) keskeisiä avainsanoja ja julkilausumien perushokemia ovat ”vakaus”, ”yhdentyminen” ja ”yhteensovittaminen”. Unionin tärkeisiin pyrkimyksiin kuuluvat yksituumaisuus ja yhteinen etu.Jäsenmaat ovat kirjanneet tärkeimpiin sopimusteksteihinsä, että ne hoitavat yhteisiä mutta myös omia kansallisia asioitaan yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan niin kuin yhteinen etu edellyttää.siitäkin sopineet, että yhteinen euro vahvistaa talouden kasvua ja vakautta. Vakaus- ja kasvusopimus määrittelee, miten keskenään kovin erilaisten maiden yhteisen valuutta- ja rahapolitiikan mutta kansallisen finanssipolitiikan vaikea yhdistelmä ja yhteinen etu toteutuvat.Suuri määrä EU:sta riippumattomia taloustieteilijöitä niin kuin joukko EU:n omiakin komiteamietintöjä varoittivat jo ennen euroaikaa, että yhteinen raha ilman jäsenmaiden yhteisiä finansseja on altis toistuville kriiseille.Kuin vahvistuksena varhaisille varoituksille euroalue on kymmenen viime vuoden kuluessa kokenut useampia ja vakavampia talouden ja rahoituksen kriisejä kuin suurin osa muista kehittyneen maailman maista.euromaiden talousolot ovat eriytyneet eivätkä yhdentyneet. Poliittinenkin yhteishenki on vaihtunut eripuraisuudeksi.Euroalueen kriisit ovat paljastaneet euron vakavia valuvikoja, joita euromaat ovat yrittäneet paikata solmimalla lukuisia uusia talouspolitiikan sopimuksia.Mutta siitä euromaat eivät ole kyenneet kunnolla edes keskustelemaan ilman yhä jyrkempiä erimielisyyksiä, olisiko eurotalouden vakauttamiseksi sittenkin perustettava alueen yhteinen budjetti tai vastaava finanssipoliittinen järjestely.Ranska on aktiivisimmin ajanut euromaiden yhteistä ja ennen kaikkea yhteisvastuullista budjettia, jonka avulla olisi mahdollista tasoittaa euromaiden välisiä talouden tasapainohäiriöitä ja suhdanne-eroja.Saksa on ollut haluton hyväksymään minkäänlaisia tulonsiirroilta, taakan jakamiselta tai muunlaiselta yhteisvastuulta vaikuttavia uudistuksia. Se on kuitenkin myöntynyt Ranskan mieliksi kannattamaan pienen korvamerkityn ”eurobudjetin” erottamista EU:n budjetista.Tosin Saksa on asettanut tällekin myönnytykselle ehtoja, joiden mukaan ”eurobudjetti” jää avuttoman pieneksi riittääkseen yhdenkään kansallisen kriisin sammuttamiseen, ja että sitä ei edes saa käyttää tällaiseen tarkoitukseen.yhdessä Hollannin ja muiden pohjoisten EU-maiden niin sanotun Hansa-ryhmän kanssa Saksaakin jyrkemmän linjan.Hansa-maat eivät hyväksy euroalueelle edes silmänlumebudjettia. Sen sijaan ne vaativat talouskurin kiristämistä ja kunkin euromaan talouspoliittisen omavastuun korostamista.Ranska on jo ärtynyt poikkeuksellisen happamasti paheksumaan Hansa-ryhmän linjauksia ja euromaiden välistä vastakkainasettelua jyrkentävää ryhmittymistä.tuskin tarvitsee asettua minkään osapuolen kannalle sen huomaamiseksi, että keskenään kovin erilaisten euromaiden on kymmenen kriisivuoden jälkeen vielä vaikeampi sopia rahaliiton kantavista rakenteista kuin oli yli kaksi vuosikymmentä sitten europrojektin valutalkoissa.Eikä kiistassa tarvinne asettua millekään kannalle senkään huomaamiseksi, että yhteenkuuluvuuden ja harmonian asemesta euromaiden välillä vahvistuu parhaillaan eripura.Ja että Suomikin osaltaan jyrkentää ristiriitoja.