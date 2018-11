Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Brexit ei ole maailmanloppu

Britannian

Rankat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiedossa ei ole yhtään suomalaisyritystä, joka olisi brexitin vuoksi lähdössä pois Britanniasta.

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lähtöön Euroopan unionista on torstaina enää 120 vuorokautta. Se on vähän. Sitä ennen parlamentin alahuone äänestää 11. joulukuuta brexit-sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Se on pian.Brexitiin liittyvien kauhukuvien maalailijoita ilmaantuu nyt julkisuuteen jatkuvasti. Brittein saarilla keskustelua eron hyödyistä ja haitoista käydään yhtä hapokkaan kiihkeästi kuin surullisenkuuluisan kansanäänestyksen alla kesällä 2016.Tuoreen kauhuarvion brexitin vaikutuksista esitti Britannian valtiovarainministeriö keskiviikkona. Valtiovarainministeriön mukaan Britannian talous kutistuu 9,3 prosenttia seuraavan 15 vuoden aikana, jos ero toteutuu ilman sopimusta. Pääministeri Theresa Mayn hallituksen neuvottelemaan sopimukseen perustuva ennuste puolestaan merkitsee ”vain” 2,1 prosentin pudotusta verrattuna EU-jäsenyyden jatkumiseen.ennusteet tukevat hallituksen kampanjaa, jota May parhaillaan käy alahuoneen taivuttamiseksi erosopimuksen taakse. Tällä hetkellä näyttää siltä, että alahuone tyrmää erosopimuksen, sillä sitä vastustaa suuri joukko kansanedustajia etenkin Mayn omasta konservatiivipuolueesta. Lopputulos ei kuitenkaan ole selvä, sillä sopimuksettoman EU-eron aiheuttaman laskun kokoluokka alkaa lopultakin valjeta brittiläisille veronmaksajille. Lisäksi Britannian elinkeinoelämä tukee Mayn neuvottelutulosta.Suomen kannalta brexit ei olisi maailmanloppu, vaikka se tapahtuisi rytisten ja ilman erosopimusta. Britannian osuus Suomen tavaraviennistä oli viime vuonna 4,5 prosenttia. Suurimmasta osasta siitä vastaa noin 20 isoa suomalaisyritystä, jotka ovat hyvin valmistautuneita brexitiin, kertoi Suomalais-brittiläisen kauppakamarin puheenjohtaja Juha-Matti Lampola Kauppalehdessä keskiviikkona. Lampolan tiedossa ei ole yhtään suomalaisyritystä, joka olisi brexitin vuoksi lähdössä pois Britanniasta.Ilman erosopimusta Britannia lähtee yhteismarkkinoilta ja tulliliitosta heti. Tässä tilanteessa Suomella on kaksi erityisintressiä: olisi välttämätöntä turvata lääkkeiden saatavuus Britanniasta ja lentoliikenteen jatkuminen keskeytyksittä.voi kaikesta huolimatta elää maalis-huhtikuun vaihteen varsin levollisesti. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on arvioinut, että jopa sopimuksettoman brexitin suorat vaikutukset olisivat Suomessa pitkällä aikavälillä EU-maiden pienimpien joukossa.Brexitistä voi etsiä myös valopilkkuja. Päätöksenteko useilla eurofoorumeilla voi helpottua, erityisesti maatalouspolitiikassa. Brittien lähtö EU:n kemikaalivirastosta ei sekään välttämättä olisi huono asia kemikaaliturvallisuuden kehittämisen kannalta.Teoriassa on myös yhä mahdollista, että brexit peruuntuu. EU-tuomioistuin ottaa pian kantaa siihen, voiko Britannia vetää yksipuolisesti takaisin eroilmoituksensa. Siitä vasta uusi soppa syntyisi.