Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Venäjä kiristää ruuvia

Ukrainan kriisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Venäjä hyödyntää siirroissaan Euroopan eripuraa.

Tapahtumat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ukrainan

on kestänyt niin kauan, että se aletaan mieltää alueen normaaliksi tilanteeksi. Tiedoille uusista kaatuneista Eurooppa kohauttaa olkapäitään.Sunnuntaina Venäjä kaappasi kolme Ukrainan alusta. Ihmishenkiä ei menetetty, mutta uutta on, että maat ovat avoimesti vastakkain. Itä-Ukrainassa sotivat virallisesti kapinalliset, jotka kuitenkin käyttävät tulivoimaa, jollaista on vain Venäjän armeijalla.Krimin miehityksen alusta on neljä ja puoli vuotta. Länsimaat tuomitsivat heti Venäjän toimet ja langettivat sitten pakotteita. Pelkkää taloutta tuijottavat kuvittelivat, että Venäjä on hetkessä polvillaan. Niin ei käynyt, vaikka pakotteet varmasti kirpaisevat kovaa.Venäjä on jatkuvasti valmis tekoihin, joiden se tietää voivan lisätä pakotteita.”eristämisen” teho nähtiin pari viikkoa sitten. Vladimir Putin istuutui arvovieraiden eturiviin, kun ensimmäisen maailmansodan loppumista muisteltiin Pariisissa. Kuluvan viikon lopulla Putin osallistuu maailman mahtavien joukossa G20-huippukokoukseen Argentiinassa.Ukrainan sodan jatkuessa Venäjä lähti mukaan paljon verisempään koitokseen Syyriassa. Siellä se vähintään sallii ihmisoikeusrikokset. Reaktiot jäivät vähäisemmiksi kuin Ukrainan kriisin alussa. Jos Putinilta kysytään, vastaus on, että voimapolitiikka toimii.Kertšinsalmella eivät olleet vahinko. Venäläisten toimet vaikuttavat hyvin suunnitelluilta. Kun Venäjä rakensi valtavan sillan salmen yli se samalla lisäsi painetta Ukrainan itärajalla. Viesti on, että Venäjä ei ole koskaan lähdössä Krimiltä.Ukrainan lähestyvät presidentinvaalit varmasti vaikuttavat osapuolien laskelmiin eri tavoin. Venäjän sotilaallinen ylivoima takaa silti, että se määrää tapahtumien tahdin.Miksi sitten Venäjä toimi juuri nyt? Putin seuraa tarkasti Eurooppaa. Sunnuntaina Britannian EU-erossa käynnistyi kriittisin vaihe, joka vie ainakin pari viikkoa kaiken diplomaattisen huomion. Venäjä hyödyntää Euroopan eripuraa siirroissaan ja osaa myös lietsoa sitä.kovisteleminen ei ole ollut menestystarina Venäjälle. Entinen veljeskansa osoittautui sisukkaaksi vastustajaksi suurvallalle. Vaikka ukrainalaiset ovat lähes kaikessa muussa erimielisiä keskenään, Venäjän tavoitteisiin ei ole myönnytty.Todella vaaralliseksi tilanne muuttuisi, jos Venäjällä syntyisi kiusaus hoitaa koko Ukrainan ongelma kerralla. Sellainen voisi syntyä kansainvälisestä välinpitämättömyydestä. Sunnuntain vakavien tapahtumien jälkeenkään tämä ei vielä näytä todennäköiseltä.