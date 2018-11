Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomen uusin Venäjä-päänsärky on Ruxit

Suomen

Ulkoministeri

Jos Venäjä eroaisi Euroopan neuvostosta, se olisi murskaava merkki siitä, että Venäjä on kääntänyt selkänsä ihmisoikeuksille.

Tavallisille

On mahdollista,

Eurooppaa ei uhkaa ensi kevään aikana pelkkä Brexit, vaan myös Ruxit – ja kaiken lisäksi viime mainittu on nyt kovaa vauhtia kaatumassa nimenomaan Suomen päänsäryksi.Brexit tarkoittaa Britannian eroa Euroopan unionista, kun taas samalla logiikalla kehitelty Ruxit-termi tarkoittaisi puolestaan Venäjän euroa Euroopan neuvostosta.Euroopan neuvosto (EN) on Euroopan vanhin ja laajin ihmisoikeusjärjestö, johon kuuluu kaikkiaan 47 jäsenvaltiota.EN on ollut myös venäläisten todellinen ”ikkuna Eurooppaan”, sillä juuri Euroopan neuvoston kautta Venäjän hallinto on sitoutunut demokratian ja ihmisoikeuksien perusperiaatteisiin.kannalta haastavaa on, että Venäjän Ruxit – tai sen peruuntuminen – tulee ratkeamaan seuraavan puolivuotiskauden aikana, jolloin Suomi on järjestön puheenjohtaja.Venäjä on ottanut Ruxitilla uhkailun uudeksi kiristyskeinokseen, jolla se yrittää saada palautettua itselleen täyden äänioikeuden Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen.Äänioikeutensa Venäjä menetti 2014 rangaistukseksi siitä, että se oli anastanut laittomasti Krimin niemimaan Euroopan neuvoston toiselta jäsenmaalta Ukrainalta. Käytännössä Venäjällä ei ole ollut oikeutta osallistua mm. järjestön pääsihteerin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomareiden valintaan, mutta muilta osin se on voinut osallistua järjestön toimintaan normaalisti.Keväällä 2017 Venäjä maksoi vielä yhden kolmasosan noin 30 miljoonan euron jäsenmaksustaan, mutta sen jälkeen maksuja ei ole herunut. Maa voidaan erottaa EN:stä, mikäli se ei ole kahteen vuoteen maksanut maksujaan – edellyttäen tietysti, että maa itse ei eroa sitä ennen.Kahden vuoden maksamattomuus täyttyisi juuri ensi keväänä eli Suomen puheenjohtajuuskauden päätteeksi. Silloin oltaisiin tilanteessa, jolloin koeteltaisiin sekä Euroopan neuvoston uskottavuutta että Venäjän uhkailujen painavuutta.Timo Soini (sin) on sanonut ääneen, että Suomen tavoitteena on saada Venäjä pysymään Euroopan neuvoston jäsenenä ja saada se myös maksamaan jäsenmaksunsa.Siinäpä onkin tavoitetta kerrakseen! Suomi saa varmasti käyttää kaiken luovuutensa ja kaikki suhteensa, jos tässä halutaan onnistua.Koska kiistan taustalla on kysymys Krimistä, EN ei yksinkertaisesti voi noin vain palauttaa Venäjälle sen äänioikeutta. Jos näin tehtäisiin, edessä saattaisikin olla Ukxit – eli Ukrainan eroaminen Euroopan neuvostosta protestina Venäjän äänioikeuden ”vastikkeettomalle” palauttamiselle.Erouhkailujen toteuttaminen ei olisi myöskään Venäjälle itselleen kepeä päätös.venäläisille Euroopan neuvoston jäsenyys ja sen tuoma mahdollisuus vedota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen on ollut tähän mennessä se kuuluisa viimeinen oljenkorsi, joka on tuonut toivoa ja turvaa, kun Venäjän oikeusjärjestelmä on kohdellut heitä kaltoin.Moni venäläinen onkin saanut EIT:stä oikeutta, ja toisin kuin yleisesti ajatellaan, Venäjä on myös maksanut melko kuuliaisesti sen maksettavaksi määrättyjä korvauksia.Jos Venäjä eroaisi Euroopan neuvostosta, se olisi murskaava merkki siitä, että Venäjä on kääntänyt selkänsä ihmisoikeuksille.että edes presidentti Vladimir Putinilla ei riittäisi kanttia ottaa tätä riskiä ja viestittää kansalleen, että Venäjä käpertyy kokonaan omaan autoritarismiinsa.Entä miten tästä voisi päästä eteenpäin? Ratkaisua pitää etsiä akselilta Venäjä-Ukraina.Voisiko Ukrainalle riittää hyvitykseksi esimerkiksi se, jos Venäjä päästäisi Euroopan neuvoston tarkkailijat Krimille valvomaan ihmisoikeuksien toteutumista? Tai voisiko EN suostua lähettämään tarkkailijansa Krimille siitä huolimatta, että Venäjä pitäisi silti de facto niemimaata hallussaan?Kyse on pattitilanteesta, johon ei ole hyviä ratkaisuja. Pahin vaihtoehto tavallisille venäläisille olisi Ruxit, sillä sen jälkeen heillä ei olisi edes Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomaa toivoa.