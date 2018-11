Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suurlähettiläs Kuznetsovin puhuttelu oli paikallaan – Venäjä on yhä selityksen velkaa

Ulkoministeriön

Vaikka Venäjä alkuvaiheessa kiisti syyllisyytensä, syyllisestä ei ole epäselvyyttä.

Mielenkiintoiseksi