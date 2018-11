Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Liikenteen verotus korjattava kerralla

Sekalaisten verouudistusten

Diesel-pettymystä

utoilun verotus on niin sekavaa, että kovin moni autoilija tuskin on perillä lukuisten erilaisten verojen kokonaisuudesta. Verotuksen alituiset ja toisinaan jopa ristiriitaiset osauudistukset ovat pahentaneet asiaa.Suomalaiset yksityisautoilijat ajelevat keskimäärin yli kymmenen vuoden ikäisillä henkilöautoilla, joten keskivertokuski on kohdannut saman auton ratissa kymmenen viime vuoden verouudistukset ja vähän päälle.Keski-ikäisen ajokin palvelusvuosiin on sattunut ainakin neljä polttoaineveron korotusta, autoveron kaksi erilaista korotusta ja yksi porrastettu alennus, ajoneuvoveron kolme erillistä korotusta sekä joukko päästöperusteisen verotuksen muutoksia.yksi ristiriitaisista vaikutuksista on diesel-autoilun putoaminen kymmenen vuoden takaisen suosikin asemasta viime aikojen hylkiöksi.Kymmenkunta vuotta sitten kansalaisia kannustettiin vaihtamaan vanhoja bensa-autojaan uusiin diesel-ajokkeihin. Vaihtoa perusteltiin järkisyillä ja ympäristöseikoilla. Kannustimena toimi polttoaineverotuksen diesel-porkkana.Suomi koki varsinainen diesel-buumin, jonka aikana diesel-autojen osuus ensirekisteröinneistä nousi parissa vuodessa alle 20 prosentista lähes puoleen, ja käytettyjen tuonnissa dieselin osuus kasvoi vielä jyrkemmin.Suurin osa tuon buumin aikana hankituista ajokeista on yhä liikenteessä, mutta hankintapäätösten perustana ollut verotus on muisto vain.Polttoaineverotuksen porkkana katosi pian diesel-buumin jälkeen, kun valtio ryhtyi paikkaamaan diesel-innon pienentämää polttoaineverotuksen tuottoa diesel-painotteisella polttoaineveron korotuksella.Dieselin litrahinnassa on edelleen hieman keveämpi verorasitus kuin bensan litrahinnassa, mutta keskimääräisillä ajokilometreillä ero hupenee kokonaan diesel-autojen käyttövoimaveroon.on viime viikkoina pahentanut erikoinen markkinailmiö: dieselin pumppuhinta on monin paikoin noussut 95-bensiinin kanssa tasoihin tai jopa hieman korkeammaksi.Yksi merkki diesel-pettymyksestä on käyttövoimaveron poistamista ajava kansalaisaloite. Toinen on aloitteen suuri suosio. Maanantaina vireille pantu aloite oli keskiviikkoon mennessä saanut tuekseen yli 100 000 allekirjoitusta.Aloite on suora viesti poliitikoille, että autoilun verotusta on syytä uudistaa.Mutta työ on parasta jättää suosiolla seuraavalle hallituskaudelle, jotta aikaa riittää taas uusien tilkkutäkkikorjausten asemesta liikenneverotuksen laajan kokonaisuuden selkeyttämiselle.Niin kauan kuin kansalaiset ajelevat kymmenenkin vuotta samoilla ajokeilla, tulisi liikenteen verotuksenkin olla pitkäjänteistä ja johdonmukaista. Nyt näin ei ole.