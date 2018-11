Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Pienen ihmisen painajainen – asunto ei mene kaupaksi

Yksilöille

asuntoa parempaa vanhuudenturvaa ei löydy. Näin Suomessa totuttiin ajattelemaan. Omistusasumista pidettiin aina vuokralla eloa turvallisempana. Enää vanhat totuudet eivät ole itsestäänselviä.Ilta-Sanomat ja Taloussanomat kertoi kuluneella viikolla juttusarjassa asuntojen hintojen erojen kasvusta eri puolilla Suomea. Varsinkin pääkaupunkiseudulla ei keskituloinen pysty halutuimmista kaupunginosista asuntoa ostamaan. Kasvukeskuksien halvimmissakin osissa asunnon saa yleensä myytyä kohtuuajassa järkihintaan.Taantuvissa taajamissa ja maaseudulla hyväkuntoinen kerrostaloasunnolle tai omakotitalolle voi olla vaikea löytää ostajaa ollenkaan. Myyntiajat venyvät ja hinnat tippuvat. Perinnöksi tarkoitetusta talosta voi tulla perillisille pelkkä riesa ja rahanreikä.Kun asuntojen hinnat paikkakunnalla laskevat, vaikeutuu taloyhtiöiden korjauslainojen saanti kohtuhintaan. Kierre alaspäin alkaa.kyse on markkinalogiikasta, jolle ei paljoa mitään voi. Talousmaantieteen oppikirjoissa on vuosikymmeniä selitetty ”keskuksen ja periferian” hintojen vääjäämätön eriytyminen.Suomessa haluttiin pitää koko maa asuttuna ja elinvoimaisena aluepolitiikan keinoilla. Niillä on rajansa, jotka nyt ovat tulleet vastaan.Vuosikymmenten mittaankin sanat ja teot poukkoilivat. Osa aluepolitiikan päämääristä oli yksinkertaisesti mahdottomia. Maalle paluusta voi kirjoittaa kauniita tarinoita, mutta massaliikettä siitä ei tule. Asunto- ja elinkeinopolitiikkaa ei voi rakentaa nostalgian ja utopioiden varaan. Suomi-filmien maailma ei palaa.asuntojen arvonmenetys tuo pulmia ja pettymyksiä. Mutta ongelma ei ole vain heidän.Kun Suomen taloudella on taas hetken mennyt hyvin, syntyi tilanne, jossa yhtä aikaa kärsitään työvoimapulasta ja työttömyydestä. Näinhän usein käy, kun taantuma äkkiä vaihtuu nousukaudeksi. Työvoima ei ehdi ajoissa siirtyä sieltä, missä sillä ei ole kysyntää sinne, missä siitä olisi pulaa. Siihen on oikeita esteitä, jotka pitäisi äkkiä poistaa.Asunto-ongelmat ovat keskeisimpiä liikkuvuuden esteitä. Kasvukeskuksista ei löydy pienipalkkaisille tulijoille kohtuuhintaisia asuntoja.Kuihtuvalla kotiseudulla jököttävästä talosta voi olla vielä velkaakin. Harva haluaa tuoda lapsiperheensä isosta omakotitalosta pieneen vuokrakaksioon.Olisi löydettävä keinot saada nopeasti hyvää ja huokeaa asumista sinne, missä työtätekevistä ihmisistä on pulaa. Pitäisi myös löytää ratkaisu siihen, että vanhat arvonsa menettäneet asunnot eivät vain lisäisi omistajiensa ja perijöidensä menoja.